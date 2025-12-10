VIDEO: पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को रोकने से परेशान यात्रियों ने स्टेशन पर रोकी दी वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रैक पर उतरकर किया प्रोटेस्ट, भटिंडा का वीडियो आया सामने

Passengers stopped the Vande Bharat Express train (Credit-@nedricknews)

Bathinda News: भटिंडा (Bathinda) के गोनियाना मंडी (Goniana Mandi)रेलवे स्टेशन पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) को प्राथमिकता दिए जाने के खिलाफ ट्रैक पर उतरकर विरोध (Protest) शुरू कर दिया. विरोध के कारण फिरोजपुर से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन को रोकना पड़ा और यह बठिंडा से 38 मिनट लेट (Delay) होकर रवाना हुई.यात्रियों का कहना था कि रोज़ाना वंदे भारत की हाई-स्पीड (High-Speed) प्रकृति के चलते उनकी पैसेंजर ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया जाता है.

इससे सरकारी कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को ऑफिस टाइम (Office Time) पर पहुंचने में दिक्कत आती है और उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है.इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

यात्रियों ने रोक दी वंदे भारत ट्रेन

क्या है पूरी घटना?

वंदे भारत (Vande Bharat) का निर्धारित समय सुबह लगभग 8:55 बजे गोनियाना मंडी पार करने का था.इसी दौरान फिरोजपुर से आने वाली पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर पहले पहुंच गई, लेकिन उसे रोक दिया गया. यह देखकर यात्रियों ने रेल ट्रैक (Rail Track) पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया.विरोध के चलते वंदे भारत ट्रेन 9:10 बजे की बजाय 9:45 बजे बठिंडा पहुंची और 9:15 की बजाय 9:53 पर रवाना हुई, यानी कुल 38 मिनट की देरी हुई.

लंबे समय से जारी समस्या

यात्रियों ने बताया कि कई दिनों से वे रेलवे अधिकारियों से समाधान की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.नाराज यात्रियों ने वंदे भारत को रोकने की चेतावनी भी दी थी.स्थिति बिगड़ने से पहले ही रेलवे ने वंदे भारत को अस्थायी रूप से रोककर पैसेंजर ट्रेन को पहले बठिंडा भेज दिया.

रेल प्रशासन और पुलिस की प्रतिक्रिया

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले को उच्च स्तर पर भेज दिया गया है और स्थायी समाधान पर विचार किया जा रहा है.वहीं डीएसपी भुच्चो प्रितपाल सिंह ने कहा कि विरोध कर रहे लोगों के वीडियो सबूत जुटा लिए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal Action) शुरू की जाएगी.