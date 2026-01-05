Animal Cruelty in Baghpat: यूपी के बागपत में बेजुबान कुत्ते के साथ क्रूरता, जबरन शराब पिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

Animal Cruelty in Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से पशु क्रूरता का एक विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक द्वारा एक लावारिस कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव की है.

वायरल वीडियो से हुआ खुलासा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक एक कुत्ते को बेरहमी से पकड़कर उसके मुंह में जबरन शराब की बोतल डाल रहा है. वीडियो में कुत्ता स्पष्ट रूप से संघर्ष करता और असहाय दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई. यह भी पढ़े: Kurla Animal Cruelty: मानवता शर्मसार! मुंबई के कुर्ला में ऑटो चालक ने आवारा कुत्ते को कुचला, FIR दर्ज

देखें वीडियो

The accused seen in the video was later arrested by the police. pic.twitter.com/Ruc3xiLefz — Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 5, 2026

Man Arrested for Forcing Stray Dog To Drink Alcohol in UP's Baghpat

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान किरठल गांव निवासी जितेन्द्र उर्फ बल्लम के रूप में हुई है. वीडियो के आधार पर रमाला थाना पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और रविवार, 4 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

कानूनी कार्रवाई और प्रावधान

बागपत पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है ताकि बेजुबान जानवर के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार के लिए दोषी को सजा मिल सके.