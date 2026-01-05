Kannan Pattambi Passes Away: मलयालम एक्टर और प्रोडक्शन कंट्रोलर (Malayalam Actor and Production Controller) कन्नन पट्टाम्बी (Kannan Pattambi) का रविवार रात (4 जनवरी) को किडनी से जुड़ी दिक्कतों (Kidney Rrelated Complications) के कारण 62 साल की उम्र में निधन हो गया. उनका कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था. इस खबर की पुष्टि उनके भाई, फिल्ममेकर और पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर रवि ने की, जिन्होंने फेसबुक पर एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने यह भी बताया कि पट्टाम्बी का अंतिम संस्कार सोमवार शाम को पट्टाम्बी नजानगत्तिरी में उनके पैतृक घर पर होगा. कन्नन पट्टाम्बी का मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से लंबा जुड़ाव था, उन्होंने एक एक्टर और प्रोडक्शन कंट्रोलर दोनों के तौर पर योगदान दिया था. उनके निधन से इंडस्ट्री और उनके साथी बहुत दुखी हैं. यह भी पढ़ें: Sreenivasan Dies: मलयालम सिनेमा को नई पहचान देने वाले एक्टर, फिल्ममेकर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मेजर रवि ने फेसबुक पर दिल दहला देने वाली खबर शेयर की - पोस्ट देखें

(Photo Credit: Facebook)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)