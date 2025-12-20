Sreenivasan Dies: मलयालम सिनेमा को नई पहचान देने वाले एक्टर, फिल्ममेकर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मलयालम अभिनेता श्रीनिवासन (Photo Credits: X/@KSChithra)

कोच्चि, 20 दिसंबर: मलयालम सिनेमा (Malayalam Cinema) के दिग्गज एक्टर, स्क्रीनराइटर और फिल्ममेकर श्रीनिवासन (Sreenivasan), जो इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली क्रिएटिव आवाजों में से एक थे, का शनिवार तड़के निधन हो गया. वह 69 साल के थे. उन्होंने त्रिपूनिथुरा तालुक अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां उम्र से जुड़ी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था.

अपने शानदार 48 साल के करियर में श्रीनिवासन ने मलयालम सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी, और अपने तीखे हास्य, सामाजिक व्यंग्य और बहुत ही इंसानी किरदारों से कहानी कहने के तरीके को आकार दिया. यह भी पढ़ें: अल्लू अर्जुन की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, राम चरण ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शूटिंग रोकी

एक ऐसे एक्टर जिनमें बहुत कम वर्सेटिलिटी थी, उन्होंने लगभग 225 फिल्मों में काम किया, एक कॉमेडियन और एक लीडिंग एक्टर, दोनों के तौर पर बेहतरीन काम किया और अक्सर कमियों वाले आम आदमी को बेजोड़ सच्चाई के साथ दिखाया. हालांकि, एक स्क्रीनराइटर के तौर पर श्रीनिवासन का असर बदलाव लाने वाला साबित हुआ.

उन्होंने मलयालम सिनेमा की कुछ सबसे यादगार क्लासिक फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखीं, जिनमें सनमनसुल्लावरक्कू समाधानम, टीपी बालगोपालन एमए, गांधीनगर सेकंड स्ट्रीट, नाडोडिक्कट्टू, थलायना मंथ्रम, गोलंथरा वर्था, चंपाकुलम थाचन, वरवेलपु, उदयनानु थारम, मझायेथुम मुनपे, अझाकिया रावणन, ओरु मारवथूर कनवु, अयाल कधा एझुथुकायानु शामिल हैं.

इन फिल्मों ने पॉपुलर अपील को मिडिल क्लास की चिंताओं, नौकरशाही, पाखंड और बदलते सामाजिक मूल्यों पर तीखी टिप्पणी के साथ जोड़ा. उनके सबसे मशहूर कामों में से एक 1991 की पॉलिटिकल सटायर संदेशम थी, जो राजनीतिक अवसरवाद और वैचारिक कट्टरता की निडर आलोचना के लिए केरल के पब्लिक डिस्कोर्स में एक मिसाल बनी हुई है.

फिल्म की प्रासंगिकता पीढ़ियों तक बनी रही, जिसने श्रीनिवासन को एक ऐसे लेखक के रूप में पहचान दिलाई जो स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने से नहीं डरते थे. एक डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने उतनी ही कुशलता दिखाई. यह भी पढ़ें: S. Krishnamoorthy Dies: नहीं रहे तमिल अभिनेता माधवन बॉब के नाम से मशहूर कृष्णमूर्ति, चेन्नई में कैंसर की बीमारी के चलते निधन

उन्होंने जो फिल्में लिखीं और डायरेक्ट कीं, खासकर वडाकुनोक्कियंत्रम और चिंताविष्ठया श्यामला, उन्हें स्टेट और नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले, जो कहानी, परफॉर्मेंस और सामाजिक समझ पर उनकी पकड़ को दिखाते हैं.

श्रीनिवासन के परिवार में उनकी पत्नी विमला और उनके बेटे विनीत श्रीनिवासन, जो एक जाने-माने डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर हैं. और ध्यान श्रीनिवासन भी शामिल हैं, जो एक पॉपुलर एक्टर हैं. उनके निधन से मलयालम सिनेमा ने एक ऐसे विवेकवान व्यक्ति को खो दिया है, जिनकी हाजिरजवाबी, गर्मजोशी और समझदारी ने इंडस्ट्री और उसके दर्शकों दोनों को नया रूप दिया. समाज के सभी वर्गों से शोक संवेदनाएं आने लगी हैं.