अल्लू अर्जुन की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, राम चरण ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शूटिंग रोकी

अल्लू अर्जुन की दादी, अल्लू कनकरत्नम, का 94 साल की उम्र में निधन हो गया

Allu Arjun's Grandmother Passes Away: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज एक दुखद दिन है. जाने-माने अभिनेता अल्लू अर्जुन की दादी, अल्लू कनकरत्नम, का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे मशहूर फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद की माँ थीं.

परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर को हैदराबाद के कोकापेट में किया जाएगा. अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को अल्लू अरविंद के घर पर रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सकें.

इस खबर के मिलते ही पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए और व्यक्तिगत रूप से शोक व्यक्त किया है.

अभिनेता राम चरण, जो मैसूर में अपनी अगली एक्शन फिल्म 'पेद्दी' की शूटिंग कर रहे थे, ने तुरंत अपनी शूटिंग रद्द कर दी. वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हैदराबाद वापस आ गए हैं. बताया जा रहा है कि राम चरण एक बहुत बड़े गाने की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें करीब 1,000 डांसर्स शामिल थे. इस गाने को जानी मास्टर कोरियोग्राफ कर रहे थे और इसका संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने दिया है. यह गाना फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक माना जा रहा है. राम चरण का इस तरह शूटिंग छोड़कर आना दिखाता है कि वे अल्लू परिवार के कितने करीब हैं.