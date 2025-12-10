IND vs SA T20 2025: हार्दिक पांड्या की 'क्लच' पारी के पीछे शुभमन गिल की 'सीक्रेट कोचिंग'? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मजेदार वीडियो

हार्दिक पांड्या (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IND vs SA T20 2025: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया. 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन ठोकते हुए उन्होंने चार छक्के और छह चौके जड़े, जिससे भारत ने 50/3 की मुश्किल स्थिति से उबरते हुए 175/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. यह पारी न सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया. लेकिन अब एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें शुभमन गिल, हार्दिक को 'आक्रामक क्रिकेट' खेलने की सलाह देते देखा जा रहा है.

एक्स (पूर्व ट्विटर) यूजर @SG_SSamson का यह ट्वीट अब खूब व्यूज बटोर रहा है.

The reason why Hardik Pandya was able to play that clutch knock yesterday Behind the scene Shubman Gill was instructing him how to play aggressive cricket. Give Shubman Gill the finisher role I think will perform well... pic.twitter.com/GzJdI9w2YW — 7 / 11 (@SG_SSamson) December 10, 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में भारत की शुरुआत खराब रही. ओपनिंग में सूर्यकुमार यादव और अन्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, और टीम 12वें ओवर में 78/4 पर सिमट चुकी थी. ऐसे में हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, जो चोट के बाद अपनी वापसी कर रहे थे. केशव महाराज की पहली ही गेंद पर छक्का मारते हुए उन्होंने अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया. आखिरी ओवर में अनरिच नॉर्तजे की गेंद पर रैंप शॉट से छक्का जड़कर उन्होंने अपनी 25वीं गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। यह पारी इतनी प्रभावशाली थी कि फैंस ने उन्हें 'क्लच पांड्या' और 'टी20 का असली एमवीपी' कहना शुरू कर दिया.