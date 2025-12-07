TasteAtlas ने जारी की 100 बेस्ट फूड सिटीज़ की सूची, मुंबई बना खानों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बेहतरीन शहर; चेक लिस्ट

TasteAtlas 2025-26 list: TasteAtlas ने अपनी 2025–26 की 100 बेस्ट फूड सिटीज़ की सूची जारी की है, जिसमें मुंबई ने लगातार दूसरे वर्ष पाँचवाँ स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि मुंबई को दुनिया के टॉप 10 फूड डेस्टिनेशंस में शामिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बनाती है. इस पहचान ने इसे भारत की ‘स्ट्रीट फूड कैपिटल’ के रूप में और मजबूत किया है.

मुंबई का स्ट्रीट फूड ने दिलाया वैश्विक सम्मान

मुंबई की रफ्तार और रंगीन संस्कृति उसके स्ट्रीट फूड में झलकती है. पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपुरी, रगड़ा पेटिस और मोदक जैसे स्वाद शहर की पहचान बन चुके हैं. TasteAtlas ने राम आश्रय, कैफे मद्रास, श्री ठक्कर भोजनालय और बाबा फालूदा जैसे प्रतिष्ठित रेस्तरां को भी खास तौर पर ‘मस्ट-विज़िट’ सूची में शामिल किया है. यह भी पढ़े: Dadar Kabutarkhana Video: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC ने बंद किया मुंबई का दादर कबूतरखाना, देखें वीडियो

भारत के 5 और शहरों की सूची में एंट्री

मुंबई के अलावा भारत के पांच और शहर TasteAtlas की सूची में शामिल हुए हैं. अमृतसर 48वें, नई दिल्ली 53वें, हैदराबाद 54वें, कोलकाता 73वें और चेन्नई 93वें स्थान पर रहे. इन शहरों ने अपनी क्षेत्रीय खाद्य पहचान—बिरयानी से लेकर कुलचा और इडली-दोसा तक—के बल पर वैश्विक मान्यता हासिल की है.

भारतीय भोजन का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

TasteAtlas की रैंकिंग न केवल व्यंजनों को, बल्कि हर शहर की संपूर्ण खाद्य संस्कृति और विरासत को पहचान देती है। भारत के छह शहरों का इस सूची में होना दर्शाता है कि भारतीय भोजन अब वैश्विक मंच पर लगातार लोकप्रिय हो रहा है। हर क्षेत्र का अपना अनोखा स्वाद विश्वभर के फूड लवर्स को आकर्षित कर रहा है.

इटली ने टॉप चार स्थानों पर किया कब्ज़ा

वैश्विक सूची में शीर्ष चार स्थान इटली के शहर—नेपल्स, मिलान, बोलोग्ना और फ्लोरेंस—ने हासिल किए हैं. इससे यह सिद्ध होता है कि इटली अभी भी अंतरराष्ट्रीय निर्विवाद नेता बना हुआ है. इसके बावजूद भारत के शहरों की मजबूत उपस्थिति देश की बढ़ती खाद्य प्रतिष्ठा को दर्शाती है.