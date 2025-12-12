12 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.- जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी

- कांग्रेस सांसदों ने पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को दी श्रद्धांजलि

- चीनी पेशेवरों को महीने भर के अंदर वीजा दे रहा भारत

चीनी पेशेवरों को महीने भर के अंदर वीजा दे रहा भारत

भारत ने चीनी पेशेवरों को व्यावसायिक वीजा देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरशाही को कम किया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है. अधिकारियों ने कहा कि भारत ने अफसरशाही जांच के एक स्तर को कम कर दिया है और वीजा मंजूरी का समय घटाकर एक महीने से भी कम कर दिया है. रॉयटर्स का दावा है कि उसने सबसे पहले इस बारे में जानकारी दी है.

भारत ने साल 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक और व्यावसायिक वीजा जारी करने पर लगभग रोक लगा दी थी. लेकिन बीते साल में दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे हैं, जिसके बाद भारत ने वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर शुरू करने की घोषणा की थी. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट भी फिर से शुरू हो चुकी हैं.

चीन में अब गर्भनिरोधकों पर टैक्स, लोगों में चिंता और नाराजगी

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, चीन 1 जनवरी से गर्भनिरोधक दवाओं और सामान पर वैल्यू-एडेड टैक्स वसूल करेगा. इसमें कॉन्डम जैसे प्रोडक्ट भी शामिल हैं, जिन पर 13 फीसदी टैक्स लगेगा. चीन तीन दशक बाद पहली बार इन उत्पादों पर टैक्स लगाने जा रहा है.

सरकार का कहना है कि वह परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए ये चीजें अब टैक्स-फ्री नहीं रहेंगी. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि बच्चा पालना कहीं ज्यादा महंगा है, टैक्स वाला कॉन्डम तो सस्ता ही पड़ेगा.

कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अनचाहे गर्भधारण और यौन रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए कॉन्डम और दूसरी चीजें महंगी हो जाएंगी. चीन में पहले ‘वन-चाइल्ड पॉलिसी’ सख्ती से लागू थी, लेकिन अब जन्म दर कम होने के कारण सरकार ज्यादा बच्चों को बढ़ावा दे रही है.

हाल के सालों में चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या तेजी से घटी है और भारत आबादी में उसे पीछे छोड़ चुका है. विशेषज्ञ कियान काई का कहना है, “13 फीसदी टैक्स बच्चों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे पालने का खर्च कहीं ज्यादा है.”

ट्रंप ने कहा, “रूस-यूक्रेन जंग चलती रही तो ‘तीसरा विश्व युद्ध’ हो सकता है”

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग को लेकर सख्त चेतावनी दी है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “ऐसी चीजें तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाती हैं… सब लोग ऐसे ही करते रहे तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे.” ट्रंप ने कहा कि केवल पिछले महीने में ही करीब 25,000 लोग, ज्यादातर सैनिक, मारे गए. उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि ये खून-खराबा रुके… 25,000 लोग मरे हैं… मैं चाहता हूं ये सब बंद हो और हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं.”

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों पक्षों से नाराज हैं. उनके शब्दों में कहें तो, “प्रेसिडेंट इस जंग से दोनों तरफ से बेहद नाराज हैं. वो बेकार की मीटिंग से तंग आ चुके हैं. अब बात नहीं, काम चाहिए. वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो.” उन्होंने बताया कि ट्रंप यूरोपीय नेताओं से बात कर रहे हैं और अमेरिकी दूत लगातार दोनों देशों से संपर्क में हैं.

उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन डोनेत्स्क के कुछ हिस्सों से फौज पीछे हटाए और वहां एक तरह का “आर्थिक क्षेत्र” यानी इकोनॉमिक जोन बनाया जाए. जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने 20 बिंदुओं का अपना जवाब अमेरिका को भेज दिया है और कहा है कि किसी भी जमीन पर समझौता जनता की राय से ही होगा.

कांग्रेस सांसदों ने पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को दी श्रद्धांजलि

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की. इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों के अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि यह एक नियमित बैठक थी, जहां सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ बातचीत की. लोकसभा में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं.

के सुरेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के लिए श्रद्धांजलि प्रस्ताव भी पास किया गया. पाटिल का शुक्रवार सुबह 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने लातूर के अपने घर में अंतिम सांस ली. वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे. पाटिल सात बार के सांसद थे. गृह मंत्री के अलावा, वे लोकसभा स्पीकर और राज्यपाल का पद भी संभाल चुके थे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पाटिल ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अहम योगदान दिया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने कहा कि शिवराज पाटिल ने अपने काम के जरिए अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी है.

जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी

जापान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि सुनामी के दौरान एक मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं. भूकंप सुबह 11 बजकर 44 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर आओमोरी प्रांत के पूर्वी तट पर आया. भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई में था. अभी तक जान-माल के किसी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

इससे पहले सोमवार, 8 दिसंबर को भी आओमोरी प्रांत के तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके चलते करीब 35 लोग घायल हो गए थे. इसके बाद सरकार ने एक विशेष चेतावनी जारी कर कहा था कि उत्तर में होक्काइडो से लेकर टोक्यो के पूर्व में चीबा तक, अगले एक हफ्ते में और अधिक तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा बढ़ गया है. इसके चलते सरकार ने लोगों को सतर्क और तैयार रहने की सलाह दी थी.