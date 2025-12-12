Lionel Messi India Tour Schedule: तीन दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं लियोनल मेसी, ऐसा है फुटबॉल लीजेंड का कार्यक्रम

Lionel Messi India Tour Schedule: भारतीय फुटबॉल प्रेमियों का महान फुटबॉलर लियोनल मेसी को भारत की धरती पर देखने का इंतजार आखिरकार समाप्त हो रहा है. अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने वाले लियोनल मेसी शनिवार को अपने तीन दिवसीय (13 से 15 दिसंबर) दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं. मेसी दौरे के दौरान भारत के चार बड़े शहरों में जाएंगे साथ ही एक मैत्री मैच में भी शामिल होंगे। आइए लियोनल मेसी के दौरे पर एक नजर डालते हैं. जानिए भारत में कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप ड्रा का लाइव प्रसारण

लियोनल मेसी मियामी से 13 दिसंबर की सुबह 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे. इस बीच वह कुछ समय के लिए दुबई में रुकेंगे. शनिवार को सुबह 9:30 बजे से उनका मीट-एंड-ग्रीट सेशन शुरू होगा. इसके बाद उनके 70 फुट लंबे स्टैच्यू का वर्चुअल अनावरण होगा. इसके बाद मेसी युवा भारती क्रीड़ांगन जाएंगे. उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिनेता शाहरुख खान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली मौजूद रह सकते हैं. कोलकाता में मेसी एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे. आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के लिए 78,000 सीटें सुरक्षित रखी हैं. इसके लिए टिकटों की कीमत 7,000 रुपये तक है.

इसके बाद दोपहर 2 बजे मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में वह एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे. इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे. शाम में मेसी के सम्मान में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है.

14 दिसंबर को मेसी मुंबई में होंगे और कई हाई-प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है. रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा. रात्रि में सुआरेज और डी पॉल की स्पैनिश म्यूजिक परफार्मेंस भी होगी.

लियोनल मेसी अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. सभी चार शहरों में मेसी के साथ मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम आयोजित है. कार्यक्रम में फैंस के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं. फैंस 10 लाख रुपये देकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और मेसी के साथ सेल्फी ले सकते हैं. बता दें कि मेसी 14 साल बाद भारत आ रहे हैं. आखिरी बार वे 2011 में भारत आए थे. कोलकाता में वेनेजुएला के खिलाफ एक मैत्री मैच में उन्होंने अर्जेंटीना की कप्तानी की थी.