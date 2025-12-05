FIFA World Cup 2026 Draw Live Streaming in India: जानिए भारत में कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप ड्रा का लाइव प्रसार

फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी(Photo Credit: X/@adidasfootball)

FIFA World Cup 2026 Draw Live Telecast: ऐतिहासिक फीफा विश्व कप 2026 के लिए रास्ता आधिकारिक रूप से फाइनल ड्रॉ के साथ शुरू हो गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मुकाबलों का निर्धारण करेगा. यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा सह-मेजबानी किया जाएगा और पहली बार 48 टीमों के विस्तारित फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारतीय फुटबॉल प्रशंसक इस ऐतिहासिक पल को वॉशिंगटन डी.सी. स्थित जॉन एफ. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स से लाइव देख सकेंगे. जानें फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की पूरी सूची

पिछली बार ऐसा ड्रॉ 2022 क़तर विश्व कप के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार नया फॉर्मेट और बड़े पैमाने पर हो रही तैयारियों के कारण विश्व भर के फुटबॉल प्रशंसकों की उत्सुकता चरम पर है. फीफा विश्व कप 2026 फाइनल ड्रॉ ग्रुप बनाकर 12 ग्रुप बनाएगा, प्रत्येक में चार टीमें होंगी. यही ड्रॉ तय करेगा कि कौन-सी ‘पावरहाउस’ टीमें शुरुआती चरण में एक-दूसरे से भिड़ेंगी और कौन सबसे कठिन ग्रुप में शामिल होगा. टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा.

इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप शुरू होने से पहले का यह क्षण बेहद रोमांचक है. पूरे विश्व के करोड़ों प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप स्टेज में कौन किसके खिलाफ उतरेगा और कौन सा ग्रुप ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ साबित होगा. भारतीय प्रशंसक भी अपने घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस अद्भुत समारोह का हिस्सा बन सकते हैं.

FIFA World Cup 2026 Final Draw कब और कहाँ देखा जा सकता है? (IST के अनुसार समय)

फीफा विश्व कप 2026 फाइनल ड्रॉ शुक्रवार, 05 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा, जिसका लाइव प्रसारण भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे (IST) से शुरू होगा.

FIFA World Cup 2026 Final Draw का टीवी पर सीधा प्रसारण कहाँ देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में फीफा विश्व कप 2026 फाइनल ड्रॉ का कोई आधिकारिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. किसी भी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह कार्यक्रम लाइव नहीं दिखाया जाएगा. इसलिए, दर्शकों को इस बार टीवी के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पड़ेगा.

FIFA World Cup 2026 Final Draw की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय प्रशंसकों के लिए ड्रॉ देखने का सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प FIFA+ है. यह स्ट्रीमिंग FIFA+ वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, फीफा अपने आधिकारिक World Cup YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण मुफ्त में करेगा. इसलिए दर्शक बिना किसी शुल्क के मोबाइल या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि प्रसारण में किसी प्रकार की बाधा न आए.