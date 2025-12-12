How To Book FIFA World Cup 2026 Tickets: सोने-चांदी से भी महंगा फीफा विश्व कप का टिकट! रेट्स ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें, जानें कैसे करें फुटबॉल वर्ल्ड कप टिकट बुकिंग

FIFA World Cup Trophy. (Photo credits: X/@FIFAWorldCup)

How To Book FIFA World Cup 2026 Tickets: फीफा विश्व कप 2026 के टिकट अब आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी और अन्य सुपरस्टार खिलाड़ियों के मैच देखने के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह है. पिछले सप्ताह हुए फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ का अपडेटेड शेड्यूल और तीनों देशों के वीज़ा नियम जारी किए गए. फीफा ने बताया कि टिकटों की अगली खेप टूर्नामेंट के नज़दीक "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व" आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, हालांकि इसके लिए कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई है. फीफा विश्व कप के आगामी सत्र के लिए शेड्यूल जारी, जानिए फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ग्रुप्स, मैचों की तारीखें, स्टेडियम व टाइमिंग्स के साथ पूरा कार्यक्रम

गुरुवार से फीफा ने मैच-विशिष्ट टिकट आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब फैंस पहली बार अपनी पसंद के मैचों के लिए टिकट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं. ड्रॉ के बाद सभी टीमों को उनके समूहों में फिट कर दिया गया है. एक रोचक संभावना यह भी है कि अगर अर्जेंटीना और पुर्तगाल अपने-अपने समूहों में शीर्ष पर रहते हैं, तो मेस्सी और रोनाल्डो जैसे दिग्गज क्वार्टर फाइनल में कंसास सिटी में आमने-सामने हो सकते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टिकट के नियम और शर्तें(FIFA World Cup 2026 Tickets Rules): टिकट मिलेंगे पर गारंटी नहीं

यह जानना जरूरी है कि जिन टिकटों के लिए फैंस आवेदन करेंगे, उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है. तीसरे चरण की टिकट बिक्री को “Random Selection Draw” कहा जाता है, जिसमें टिकट पाने का फैसला एक तरह की लॉटरी की तरह होता है. सफल होने वाले फैंस को बाद में ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी.

कैसे बुक करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 टिकट?

टिकट बुकिंग का ड्रॉ विंडो 11 दिसंबर 2025 (11:00 ET) से खुल चुका है और 13 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा. इस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है. टाइमिंग का मौका मिलने पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

फीफा टिकट बुकिंग नियम:

टिकट आवेदन केवल FIFA की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा.

एक परिवार अधिकतम 4 टिकट प्रति मैच और पूरे टूर्नामेंट में 40 टिकट तक आवेदन कर सकता है.

आवेदन करने के लिए FIFA ID अनिवार्य है.

फैंस अपनी पसंद के मैच और सीटिंग कैटेगरी चुन सकते हैं.

कुल 4 कैटेगरी होती हैं: कैटेगरी 1: बेहतरीन प्रीमियम सीट कैटेगरी 4: स्टेडियम की ऊपरी लेयर में स्थित किफायती सीट



सफल आवेदकों को फरवरी 2026 में ईमेल द्वारा सूचना दी जाएगी और भुगतान स्वतः प्रोसेस कर लिया जाएगा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टिकट की कीमतें(FIFA World Cup 2026 Tickets Prices):

फीफा ने सितंबर में बताया कि फीफा विश्व कप 2026 के टिकटों की शुरुआती कीमतें पहले की तुलना में काफी अधिक होंगी. ग्रुप स्टेज मैचों के टिकट 60 डॉलर (लगभग ₹5,000) से शुरू होंगे, जबकि फाइनल मुकाबले के टिकटों की शुरुआती कीमत 6,730 डॉलर (₹5.6 लाख से अधिक) रखी गई है. हालांकि यह सिर्फ प्रारंभिक रेट हैं. फीफा इस बार पहली बार डायनामिक प्राइसिंग मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसके तहत टिकटों की कीमत मांग बढ़ने पर और महंगी हो सकती है. इसका मतलब यह है कि टूर्नामेंट नजदीक आने के साथ टिकट कीमतें कई गुना बढ़ना तय है.

अगर पिछले विश्व कपों से तुलना करें, तो अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है. 1994 USA वर्ल्ड कप में टिकटों की कीमत ₹2,000 से ₹40,000 के बीच थी. वहीं 2022 कतर विश्व कप में टिकट कीमतें ₹6,000 से ₹1.3 लाख तक थीं. तुलना में, 2026 विश्व कप के फाइनल के टिकट अभी से ही रीसेल मार्केट में ₹9 लाख (11,000 डॉलर) से ऊपर जा चुके हैं, जो बताता है कि इस बार टिकटों की कीमत ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक हो सकती है.

इस बार फीफा ने अपना आधिकारिक रीसेल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. यहां फैंस सुरक्षित तरीके से अपने टिकट बेच सकते हैं, लेकिन फीफा इस पर कुल बिक्री मूल्य का 15% शुल्क लेता है. इसके अलावा, फीफा प्रत्येक टीम को उनके मैचों के लिए कुल टिकटों का 8% कोटा देता है, जिससे देश की फुटबॉल फेडरेशन अपने समर्थकों को टिकट आवंटित कर सके.

जर्मन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा जारी टिकट मूल्य सूची भी सामने आई है. इसमें ग्रुप-स्टेज मैचों के टिकट 180 डॉलर से 700 डॉलर (₹15,000 – ₹58,000) के बीच हैं. वहीं फाइनल मुकाबले के टिकट 4,185 डॉलर से 8,680 डॉलर (₹3.5 लाख – ₹7.2 लाख) तक रखे गए हैं. कई फैन संगठनों ने इन कीमतों को “extortionate” यानी अत्यधिक महंगा बताया है, जिससे आम दर्शक के लिए विश्व कप LIVE देखने का सपना बेहद कठिन होता जा रहा है.

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के लिए वीज़ा नियम

फीफा विश्व कप 2026 देखने की योजना बना रहे भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए वीज़ा नियम भी जानना जरूरी है. अमेरिका (USA) जाने के लिए B1/B2 विज़िटर वीज़ा अनिवार्य है. कनाडा के लिए यात्रियों को वीज़ा और Electronic Travel Authorization (eTA) दोनों की आवश्यकता हो सकती है. वहीं मेक्सिको कई देशों के नागरिकों को वीज़ा-फ्री एंट्री की सुविधा देता है, जिससे पर्यटन और खेल आयोजन को बढ़ावा मिलता है.