FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फीफा विश्व कप के आगामी सत्र के लिए शेड्यूल जारी, जानिए फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ग्रुप्स, मैचों की तारीखें, स्टेडियम व टाइमिंग्स के साथ पूरा कार्यक्रम

FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फुटबॉल प्रेमियों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है. करीब छह महीने बचे हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पूरे 39-दिवसीय कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है. इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार 48 टीमें खिताब की दौड़ में उतरेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट की मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे. 2026 वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा. तीन देशों में कुल 16 स्टेडियमों पर मैच आयोजित किए जाएंगे. जानिए भारत में कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप ड्रा का लाइव प्रसारण
मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, जिसने कतर 2022 में लियोनेल मेसी की अगुआई में खिताब जीता था, अपने खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेंगे. वहीं इस बार के संस्करण में कई नए चेहरे भी दिखेंगे. केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में भाग ले रहे हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून को मेक्सिको में और समापन 19 जुलाई को अमेरिका में होगी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप्स
|ग्रुप
|टीमें
|ग्रुप A
|मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, (डेनमार्क/मेसिडोनिया/चेकिया/आयरलैंड)
|ग्रुप B
|कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, क़तर, (इटली/नॉर्दर्न आयरलैंड/वेल्स/बोस्निया)
|ग्रुप C
|ब्राज़ील, मोरक्को, स्कॉटलैंड, हैती
|ग्रुप D
|USA, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, (तुर्किये/रोमानिया/स्लोवाकिया/कोसोवो)
|ग्रुप E
|जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, कुराकाओ
|ग्रुप F
|नीदरलैंड, जापान, ट्यूनीशिया, (यूक्रेन/स्वीडन/पोलैंड/अल्बानिया)
|ग्रुप G
|बेल्जियम, ईरान, मिस्र, न्यूज़ीलैंड
|ग्रुप H
|स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्डे
|ग्रुप I
|फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, (इराक/बोलीविया/सूरीनाम)
|ग्रुप J
|अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया, जॉर्डन
|ग्रुप K
|पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, (DRC/जमैका/न्यू कैलिडोनिया)
|ग्रुप L
|इंग्लैंड, क्रोएशिया, पनामा, घाना
फुटबॉल विश्व कप 2026 ओपनिंग मैच कब और कहाँ?
- तारीख: 11 जून 2026
- समय: 3 PM (21:00 GMT)
- स्टेडियम: मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
फुटबॉल विश्व कप 2026 फाइनल मैच कब और कहाँ होगा?
- तारीख: 19 जुलाई 2026
- समय: 3 PM (20:00 GMT)
- स्थान: न्यूयॉर्क–न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, USA
फुटबॉल विश्व कप 2026 का फॉर्मेट: 2026 संस्करण का ढांचा पहले से काफी बदल गया है। अब नॉकआउट की शुरुआत राउंड ऑफ 32 से होगी.
|चरण
|तिथियां
|ग्रुप स्टेज
|11 जून – 27 जून
|राउंड ऑफ 32
|28 जून – 3 जुलाई
|राउंड ऑफ 16
|4–7 जुलाई
|क्वार्टर फाइनल
|9–11 जुलाई
|सेमीफाइनल
|14–15 जुलाई
|ब्रॉन्ज़ मेडल मैच
|18 जुलाई
|फाइनल
|19 जुलाई
फुटबॉल विश्व कप 2026 का पूरा मैच कार्यक्रम
|तारीख
|मैच
|समय (भारतीय मानक समय)
|स्थान
|गुरुवार, 11 जून
|मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका
|सुबह 2:30 बजे
|मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
|गुरुवार, 11 जून
|दक्षिण कोरिया बनाम टीबीडी
|सुबह 9:30 बजे
|एस्टेडियो ग्वाडलजारा, जापोपन, मेक्सिको
|शुक्रवार, 12 जून
|कनाडा बनाम टीबीडी
|सुबह 2:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|शुक्रवार, 12 जून
|यूएसए बनाम पराग्वे
|सुबह 10:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|शनिवार, 13 जून
|कतर बनाम स्विट्जरलैंड
|सुबह 4:30 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|शनिवार, 13 जून
|ब्राजील बनाम मोरोक्को
|सुबह 4:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|शनिवार, 13 जून
|हैती बनाम स्कॉटलैंड
|सुबह 7:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|रविवार, 14 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम टीबीडी
|दोपहर 1:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|रविवार, 14 जून
|जर्मनी बनाम कुरासाओ
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|रविवार, 14 जून
|नीदरलैंड्स बनाम जापान
|सुबह 3:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|रविवार, 14 जून
|आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर
|सुबह 5:30 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|रविवार, 14 जून
|टीबीडी बनाम ट्यूनीशिया
|सुबह 9:30 बजे
|एस्टेडियो मोंटेरे, ग्वाडालूपे, मेक्सिको
|सोमवार, 15 जून
|स्पेन बनाम केप वर्डे
|रात 10:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|सोमवार, 15 जून
|बेल्जियम बनाम मिस्र
|सुबह 3:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|सोमवार, 15 जून
|सऊदी अरब बनाम उरुग्वे
|सुबह 4:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|सोमवार, 15 जून
|ईरान बनाम न्यूजीलैंड
|सुबह 10:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|मंगलवार, 16 जून
|फ्रांस बनाम सेनेगल
|सुबह 2:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|मंगलवार, 16 जून
|टीबीडी बनाम नॉर्वे
|सुबह 4:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|मंगलवार, 16 जून
|अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया
|सुबह 9:00 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|बुधवार, 17 जून
|ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन
|दोपहर 1:30 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|बुधवार, 17 जून
|पुर्तगाल बनाम टीबीडी
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|बुधवार, 17 जून
|इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया
|सुबह 3:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|बुधवार, 17 जून
|घाना बनाम पनामा
|सुबह 5:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|बुधवार, 17 जून
|उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया
|सुबह 9:30 बजे
|मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
|गुरुवार, 18 जून
|टीबीडी बनाम दक्षिण अफ्रीका
|रात 10:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|गुरुवार, 18 जून
|स्विट्जरलैंड बनाम टीबीडी
|सुबह 3:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|गुरुवार, 18 जून
|कनाडा बनाम कतर
|सुबह 7:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|गुरुवार, 18 जून
|मेक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 9:00 बजे
|एस्टेडियो ग्वाडलजारा, जापोपन, मेक्सिको
|शुक्रवार, 19 जून
|स्कॉटलैंड बनाम मोरोक्को
|सुबह 4:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|शुक्रवार, 19 जून
|यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया
|सुबह 4:30 बजे
|सिएटल स्टेडियम, सिएटल, यूएसए
|शुक्रवार, 19 जून
|ब्राजील बनाम हैती
|रात 11:30 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|शनिवार, 20 जून
|टीबीडी बनाम पराग्वे
|दोपहर 1:30 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|शनिवार, 20 जून
|नीदरलैंड्स बनाम टीबीडी
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|शनिवार, 20 जून
|जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट
|सुबह 3:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|शनिवार, 20 जून
|इक्वाडोर बनाम कुरासाओ
|सुबह 9:00 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|रविवार, 21 जून
|ट्यूनीशिया बनाम जापान
|दोपहर 12:00 बजे
|एस्टेडियो मोंटेरे, ग्वाडालूपे, मेक्सिको
|रविवार, 21 जून
|स्पेन बनाम सऊदी अरब
|रात 10:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|रविवार, 21 जून
|बेल्जियम बनाम ईरान
|सुबह 3:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|रविवार, 21 जून
|उरुग्वे बनाम केप वर्डे
|सुबह 4:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|रविवार, 21 जून
|न्यूजीलैंड बनाम मिस्र
|सुबह 10:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|सोमवार, 22 जून
|अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया
|रात 12:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|सोमवार, 22 जून
|फ्रांस बनाम टीबीडी
|सुबह 3:30 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|सोमवार, 22 जून
|नॉर्वे बनाम सेनेगल
|सुबह 6:00 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|सोमवार, 22 जून
|जॉर्डन बनाम अल्जीरिया
|सुबह 9:00 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|मंगलवार, 23 जून
|पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|मंगलवार, 23 जून
|इंग्लैंड बनाम घाना
|सुबह 3:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|मंगलवार, 23 जून
|पनामा बनाम क्रोएशिया
|सुबह 5:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|मंगलवार, 23 जून
|कोलंबिया बनाम टीबीडी
|सुबह 9:30 बजे
|एस्टेडियो ग्वाडलजारा, जापोपन, मेक्सिको
|बुधवार, 24 जून
|स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा
|सुबह 3:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|बुधवार, 24 जून
|टीबीडी बनाम कतर
|सुबह 3:30 बजे
|सिएटल स्टेडियम, सिएटल, यूएसए
|बुधवार, 24 जून
|स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील
|सुबह 4:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|बुधवार, 24 जून
|मोरोक्को बनाम हैती
|सुबह 4:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|बुधवार, 24 जून
|टीबीडी बनाम मेक्सिको
|सुबह 9:00 बजे
|मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
|बुधवार, 24 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 9:00 बजे
|एस्टेडियो मोंटेरे, ग्वाडालूपे, मेक्सिको
|गुरुवार, 25 जून
|इक्वाडोर बनाम जर्मनी
|सुबह 3:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|गुरुवार, 25 जून
|कुरासाओ बनाम आइवरी कोस्ट
|सुबह 3:30 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|गुरुवार, 25 जून
|जापान बनाम टीबीडी
|सुबह 6:00 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|गुरुवार, 25 जून
|ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड्स
|सुबह 6:00 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|गुरुवार, 25 जून
|टीबीडी बनाम यूएसए
|सुबह 9:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|गुरुवार, 25 जून
|पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया
|सुबह 9:30 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|शुक्रवार, 26 जून
|नॉर्वे बनाम फ्रांस
|सुबह 2:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|शुक्रवार, 26 जून
|सेनेगल बनाम टीबीडी
|सुबह 2:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|शुक्रवार, 26 जून
|केप वर्डे बनाम सऊदी अरब
|सुबह 8:00 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|शुक्रवार, 26 जून
|उरुग्वे बनाम स्पेन
|सुबह 8:00 बजे
|एस्टेडियो ग्वाडलजारा, जापोपन, मेक्सिको
|शुक्रवार, 26 जून
|मिस्र बनाम ईरान
|सुबह 11:30 बजे
|सिएटल स्टेडियम, सिएटल, यूएसए
|शुक्रवार, 26 जून
|न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम
|सुबह 11:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|शनिवार, 27 जून
|पनामा बनाम इंग्लैंड
|सुबह 3:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|शनिवार, 27 जून
|क्रोएशिया बनाम घाना
|सुबह 3:30 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|शनिवार, 27 जून
|कोलंबिया बनाम पुर्तगाल
|सुबह 6:00 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|शनिवार, 27 जून
|टीबीडी बनाम उज्बेकिस्तान
|सुबह 6:00 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|शनिवार, 27 जून
|अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया
|सुबह 9:00 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|शनिवार, 27 जून
|जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना
|सुबह 9:00 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|रविवार, 28 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 3:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|सोमवार, 29 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|सोमवार, 29 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 3:00 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|सोमवार, 29 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 8:30 बजे
|एस्टेडियो मोंटेरे, ग्वाडालूपे, मेक्सिको
|मंगलवार, 30 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|रात 12:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|मंगलवार, 30 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 2:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|मंगलवार, 30 जून
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 8:00 बजे
|मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
|बुधवार, 1 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|रात 11:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|बुधवार, 1 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 3:00 बजे
|सिएटल स्टेडियम, सिएटल, यूएसए
|बुधवार, 1 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 7:00 बजे
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए
|गुरुवार, 2 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 3:00 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|गुरुवार, 2 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 6:30 बजे
|टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो, कनाडा
|गुरुवार, 2 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|रात 11:30 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|शुक्रवार, 3 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 2:00 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|शुक्रवार, 3 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|सुबह 5:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|शुक्रवार, 3 जुलाई
|राउंड ऑफ 32 मैच
|रात 8:30 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|शनिवार, 4 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|रात 12:30 बजे
|ह्यूस्टन स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए
|शनिवार, 4 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|सुबह 4:00 बजे
|फिलाडेल्फिया स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए
|रविवार, 5 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|रात 12:00 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए
|रविवार, 5 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|सुबह 2:30 बजे
|मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
|सोमवार, 6 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|रात 12:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|सोमवार, 6 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|सुबह 5:00 बजे
|सिएटल स्टेडियम, सिएटल, यूएसए
|मंगलवार, 7 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|रात 11:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|मंगलवार, 7 जुलाई
|राउंड ऑफ 16 मैच
|सुबह 3:00 बजे
|बीसी प्लेस, वैंकूवर, कनाडा
|गुरुवार, 9 जुलाई
|पहला क्वार्टरफाइनल
|रात 12:30 बजे
|बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन, यूएसए
|शुक्रवार, 10 जुलाई
|दूसरा क्वार्टरफाइनल
|सुबह 3:30 बजे
|लॉस एंजिल्स स्टेडियम, लॉस एंजिल्स, यूएसए
|शनिवार, 11 जुलाई
|तीसरा क्वार्टरफाइनल
|रात 11:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|शनिवार, 11 जुलाई
|चौथा क्वार्टरफाइनल
|सुबह 3:00 बजे
|कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी, यूएसए
|मंगलवार, 14 जुलाई
|पहला सेमीफाइनल
|सुबह 3:30 बजे
|डलास स्टेडियम, डलास, यूएसए
|बुधवार, 15 जुलाई
|दूसरा सेमीफाइनल
|सुबह 2:30 बजे
|अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, यूएसए
|शनिवार, 18 जुलाई
|कांस्य पदक मैच
|रात 11:30 बजे
|मियामी स्टेडियम, मियामी, यूएसए
|रविवार, 19 जुलाई
|फाइनल
|रात 11:30 बजे
|न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए