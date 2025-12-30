England Announce Squad For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का ऐलान, हैरी ब्रूक को मिली अहम जिमेदारी

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC T20 World Cup 2026 Squads: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: IND W vs SL W, 5th T20I Match Live Streaming: आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पांचवां टी20 मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में जगह दी गई है. वर्ल्ड कप के साथ-साथ श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भी टीम ऐलान कर दिया गया है. एशेज सीरीज में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले जोश टंग को पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है. टॉम बैंटन को भी टीम में शामिल किया गया है. विल जैक्स भी सिलेक्टर्स का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है. इस क्रिकेट महाकुंभ के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रूक को इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इंग्लैंड की टीम ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली की टीम के साथ है. टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है. ऐसे में चलिए इंग्लैंड की टीम पर एक नजर डालते हैं.

Bring it on! 🔥 Our provisional 15-strong squad for the Men's T20 World Cup in India and Sri Lanka 💪 pic.twitter.com/KFKGwOZC20 — England Cricket (@englandcricket) December 30, 2025

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कारसे, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान

Sri Lanka here we come! 💥 Our squads for our ODI and IT20 series 😎 pic.twitter.com/ahLd2h7NWO — England Cricket (@englandcricket) December 30, 2025

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. जोफ्रा आर्चर को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए आराम दिया गया है. वहीं, ब्रायडन कार्स को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं दी गई है. जैकब बेथेल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि बेन डकेट पर भी सिलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड का शेड्यूल (England Schedule For ICC T20 World Cup 2026)

बता दें कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इन टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. इंग्लैंड ग्रुप-सी में नामित है. इंग्लैंड के साथ नेपाल, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और इटली शामिल हैं. इंग्लैंड अपना पहला मैच नेपाल के खिलाफ नवी मुंबई में खेलने वाली है. 11 फरवरी को दूसरा मैच विंडीज के खिलाफ वानखेड़े में होगा. 14 फरवरी को कोलकाता में बांग्लादेश से भिड़ंत होगी. फिर इसी मैदान पर लीग का आखिरी मैच इटली के खिलाफ होगा.

8 फरवरी – इंग्लैंड बनाम नेपाल

11 फरवरी – इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज

14 फरवरी – इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश

16 फरवरी – इंग्लैंड बनाम इटली.

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं. आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें सीजन (ICC T20 World Cup 2026) का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. इसमें ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और फिर नॉकआउट स्टेज होगा. कुल 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का मेजबान भारत और श्रीलंका है, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा.