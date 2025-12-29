Who is Surinder Amarnath? कौन हैं सुरिंदर अमरनाथ? पिता के नक्शेकदम पर चल डेब्यू टेस्ट में लगाया शतक, जिनके नाम दर्ज है अनूठा रिकॉर्ड

सुरिंदर अमरनाथ

Who is Surinder Amarnath? पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरिंदर अमरनाथ उस परिवार से आते हैं, जिन्होंने भारत को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए। खुद सुरिंदर के पिता लाला अमरनाथ भारत के दिग्गज खिलाड़ी रहे. इस 'पिता-पुत्र की जोड़ी' के नाम डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है. दिसंबर 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए मुकाबले में टेस्ट डेब्यू करते हुए 118 रन की पारी खेली थी. पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सुरिंदर अमरनाथ ने भी अपने डेब्यू मैच में शतक लगाया. जनवरी 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करते हुए सुरिंदर ने भारत की पहली ही पारी में 124 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 छक्का और 16 चौके लगाए.

लाला अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ दुनिया में इकलौते बाप-बेटे की जोड़ी हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाया. 30 दिसंबर 1948 को कानपुर में जन्मे सुरिंदर अमरनाथ ने महज 15 साल की उम्र में रणजी डेब्यू किया. उन्होंने 1967 के इंग्लैंड दौरे पर भारतीय स्कूली टीम के साथ अपनी पहचान बनाई. 1975-76 में श्रीलंका के खिलाफ एक अनाधिकारिक टेस्ट में डेब्यू पर शतक लगाया. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए एक बार फिर शतकीय पारी खेली. जब सुरिंदर फॉर्म में होते, तो बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज के आक्रमण को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते.

भारत ने 1976-77 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें दो मुकाबलों में वह औसत के मामले में शीर्ष पर रहे. इस सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए. सुरिंदर अमरनाथ ने साल 1976 में 5 टेस्ट खेले, जिसकी 9 पारियों में 24.77 की औसत के साथ 223 रन बनाए. अगले साल उन्हें सिर्फ 2 ही टेस्ट मुकाबलों में मौका दिया गया, जिसमें 45 की औसत के साथ 180 रन बनाए. वहीं, तीसरे साल उन्होंने 3 टेस्ट की 5 पारियों में 29.40 की औसत के साथ 147 रन बनाए.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में 10 मैच खेले, जिसमें 30.55 की औसत के साथ 550 रन जुटाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले. वहीं, 3 वनडे मुकाबलों में सुरिंदर अमरनाथ ने 33.33 की औसत के साथ 100 रन बनाए.

फर्स्ट क्लास करियर के 145 मुकाबलों में सुरिंदर ने 40.47 की औसत के साथ 8175 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 47 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, 20 लिस्ट-ए मुकाबलों में उन्होंने 36.37 की औसत के साथ 582 रन बनाए. सुरिंदर अमरनाथ के भाई मोहिंदर अमरनाथ और राजिंदर अमरनाथ भी मशहूर क्रिकेटर रहे हैं. उनके बेटे दिग्विजय सुरिंदर अमरनाथ फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं.