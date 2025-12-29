Sonam Yeshey Milestone: टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने वाले सोनम येशे, एक मैच में 8 विकेट लेकर बने दुनिया के पहले गेंदबाज़

Sonam Yeshey Milestone: टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कारनामा दर्ज हो गया है, जिसे अब तक किसी ने भी अंजाम नहीं दिया था. भूटान के युवा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ सोनम येशे (Sonam Yeshey) ने क्रिकेट इतिहास की किताबों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है. 22 वर्षीय सोनम येशे टी20 फॉर्मेट में एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ बन गए हैं. यह रिकॉर्ड उन्होंने गलेफू में खेले गए म्यांमार राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Myanmar National Cricket Team) बनाम भूटान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Bhutan National Cricket Team) तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हासिल किया. यह ऐतिहासिक प्रदर्शन एकतरफा मुकाबले में देखने को मिला. भूटान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बनाए. इसके जवाब में म्यांमार की टीम सोनम येशे की घातक गेंदबाज़ी के सामने पूरी तरह बिखर गई और सिर्फ 45 रन पर 9.2 ओवर में ऑलआउट हो गई. इस पतन के सबसे बड़े नायक सोनम येशे रहे, जिन्होंने अपने चार ओवरों में महज 7 रन देकर 8 विकेट झटके. स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 10 हजार रन, टी20 करियर में जीता 8वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच

इससे पहले पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी का रिकॉर्ड 7 विकेट का था, जिसे स्याज़रुल इद्रुस (Syazrul Idrus) और अली दाऊद (Ali Dawood) हासिल कर चुके थे. वहीं महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह रिकॉर्ड रोहमालिया (Rohmalia) के नाम था, जिन्होंने 7 रन देकर कोई रन नहीं दिए थे. सोनम येशे ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया.

म्यांमार की पारी की शुरुआत से ही हालात बिगड़ गए थे. पावरप्ले में शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम संभल नहीं पाई. हालांकि प्याए फ्यो वाई (Pyae Phyo Wai) ने 11 गेंदों में 10 रन बनाकर थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन सोनम येशे की लगातार सटीक और आक्रामक गेंदबाज़ी ने किसी भी तरह की वापसी की उम्मीद खत्म कर दी. खास बात यह रही कि उन्होंने म्यांमार के आखिरी आठ में से सात विकेट अकेले अपने नाम किए. उनकी इस घातक स्पेल में एक मेडन ओवर भी शामिल था.

सोनम येशे ने जुलाई 2022 में मलेशिया (Malaysia) के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 3 विकेट लेकर तुरंत अपनी प्रतिभा का संकेत दे दिया था. हालांकि शुरुआती कुछ मुकाबलों में विकेटों की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं रही, लेकिन इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद उनके नाम अब 34 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37 विकेट दर्ज हो चुके हैं.

पूरी सीरीज़ में भूटान का दबदबा साफ नजर आया है. सोनम येशे अब तक चार मैचों में 12 विकेट लेकर सीरीज़ के सबसे सफल गेंदबाज़ बने हुए हैं, जबकि एक मुकाबला अभी बाकी है. उनके इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन ने न सिर्फ भूटान क्रिकेट को वैश्विक पहचान दिलाई है, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया मानक भी स्थापित कर दिया है.