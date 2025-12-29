IND-W vs SL-W 4th T20I 2025: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 10 हजार रन, टी20 करियर में जीता 8वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच

स्मृति मंधाना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team: भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले गए चौथे टी20 मैच को 30 रन से अपने नाम किया. 48 गेंदों में 80 रन की तूफानी पारी खेलने वालीं स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. यह मंधाना का आठवां 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब था. स्मृति मंधाना महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. मंधाना के साथ शेफाली वर्मा भी 8 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी हैं. इस लिस्ट में मिताली राज शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 12 बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया, जबकि हरमनप्रीत कौर (11) दूसरे स्थान पर हैं. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 30 रन से हराकर सीरीज़ में बनाई 4-0 की अजेय बढ़त, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा ने झटके 2-2 विकेट

मंधाना ने इस मुकाबले में 3 छक्के और 11 चौके लगाए. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली भारतीय महिला बन गई हैं. मंधाना ने अब तक 80 छक्के लगाए हैं. उन्होंने इस मामले में कप्तान हरमनप्रीत कौर को पछाड़ दिया है, जिनके नाम 78 छक्के दर्ज हैं. शेफाली वर्मा (69), ऋचा घोष (39) और जेमिमा रोड्रिग्स (22) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. वह इस मुकाम को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं. इस लिस्ट में मिताली राज शीर्ष पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 10,868 रन बनाए। मिताली वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष क्रम में हैं.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा (79) के साथ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 162 रन की साझेदारी की. यह भारतीय महिला टी20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही.

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 191 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए कप्तान चामरी अथापथु ने सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि हसिनी परेरा ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

इस तरह दोनों टीमों ने कुल 412 रन बनाए, जो महिला टी20 क्रिकेट में फुल मेंबर्स टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में दूसरा सबसे बड़ा कुल योग रहा. साल 2023 में नॉर्थ सिडनी में खेल गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की महिला टीमों ने मिलकर 425 रन जुटाए थे. इससे पहले भारत और इंग्लैंड की टीम ने साल 2018 में ब्रेबोर्न में कुल 397 रन बनाए थे.