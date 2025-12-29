Train Accident in Mexico: पटरी से नीचे पहाड़ी से खाई में गिरे कोचेस, 13 लोगों की हुई मौत, 98 से ज्यादा घायल, मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा आया सामने: VIDEO

Train accident in Oaxaca, Mexico (Credit-@nedricknews)

Train Accident in Mexico: दक्षिणी मैक्सिको के ओआक्साका (Oaxaca) राज्य में रविवार को हुए एक भीषण ट्रेन हादसे (Train Accident) ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इंटरओशेनिक ट्रेन (Interoceanic Train) के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 13 यात्रियों की मौत (13 Dead) हो गई, जबकि लगभग 98 लोग घायल (Injured) बताए जा रहे हैं. यह हाल के वर्षों में मैक्सिको के सबसे घातक रेल हादसों में से एक माना जा रहा है.मैक्सिकन नौसेना (Mexican Navy) के अनुसार, यह ट्रेन लाइन-Z (Line Z Route) पर चल रही थी और इसमें करीब 250 यात्री (Passengers) सवार थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर (Crew Members) भी शामिल थे.

हादसे के बाद 193 यात्रियों को सुरक्षित बताया गया है, जबकि 36 घायलों का हॉस्पिटल में इलाज (Hospital Treatment) जारी है.इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान जेट विमान क्रैश, सात की मौत; धू-धूकर जलते विमान का भयावह वीडियो आया सामने

मेक्सिको में बड़ा ट्रैन हादसा, पहाड़ी से नीचे गिरे ट्रैन के डिब्बे, 13 की मौत, 90 से अधिक लोग घायल ! - दक्षिणी मेक्सिको के ओक्साका राज्य में एक इंटरओशनिक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज़्यादा यात्री घायल… pic.twitter.com/PB0vJulI10 — Nedrick News (@nedricknews) December 29, 2025

रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू

हादसे के तुरंत बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन (Search and Rescue Operation) शुरू किया गया.इसमें करीब 360 नौसैनिक कर्मी (Naval Personnel), एंबुलेंस, विशेष वाहन और ड्रोन सपोर्ट (Drone Support) तैनात किया गया. राहत कार्य देर रात तक चलता रहा.

अब तक हादसे की वजह साफ नहीं

ट्रेन के पटरी से उतरने के पीछे की वजह (Cause of Derailment) फिलहाल सामने नहीं आई है. मामले की जांच के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस (Attorney General’s Office) ने आधिकारिक जांच (Investigation) शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा.

राष्ट्रपति का बयान

मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम (President Claudia Sheinbaum) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि घायलों में से 5 की हालत गंभीर (Critical Condition) है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता मिल सके.

Interoceanic Corridor Project से जुड़ी थी ट्रेन

यह ट्रेन इंटरओशेनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट (Interoceanic Corridor Project) का हिस्सा थी, जिसे वर्ष 2023 में पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज़ ओब्रादोर (Andrés Manuel López Obrador) के कार्यकाल में शुरू किया गया था. इस परियोजना का उद्देश्य सलिना क्रूज़ (Salina Cruz) को कोआत्ज़ाकोआल्कोस (Coatzacoalcos) से जोड़कर प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच रेल संपर्क को मजबूत करना है.