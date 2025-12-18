Kuldeep Yadav And Lionel Messi Commercial Shoots: लियोनेल मेस्सी के साथ कुलदीप यादव ने किया विज्ञापन की शूटिंग, वायरल क्लिप में इशारा करते नजर आए भारतीय गेंदबाज (वीडियो देखें)

Kuldeep Yadav And Lionel Messi Commercial Shoots:  लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए थे. मेसी इससे पहले कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई का दौरा भी किया. व्यस्त GOAT इंडिया टूर 2025 के बीच लियोनेल मेस्सी ने एक ब्रांड फोटो शूट के लिए समय निकालने में कामयाबी हासिल की, जहां अर्जेंटीना के आइकन ने टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव, निखत ज़रीन, अंतिल सुमित, निशाद कुमार और रेणुका सिंह सहित भारतीय स्टार एथलीटों से मुलाकात की. हालाँकि, एडिडास के लिए एक विज्ञापन शूट के लिए एक वायरल क्लिप में लियोनेल मेस्सी के साथ कुलदीप यादव की नोकझोंक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जहां भारतीय क्रिकेटर को इंटर मियामी स्टार के साथ ऊंचाई के बारे में इशारा करते हुए देखा जा सकता था, जिस पर निशाद और रोड्रिगो डी पॉल का भी ध्यान गया. फैंस नीचे कुलदीप और मेसी का वायरल वीडियो देख सकते हैं.

Kuldeep Yadav Meets Lionel Messi

Lionel Messi Meets Indian Star Athletes