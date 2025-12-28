Neeraj Chopra-Himani Mor Wedding Reception: ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और पत्नी हिमानी मोर की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में दिखी शाही रौनक, पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीरज चोपड़ा, हिमानी मोर(Photo X@ArpanaSpeaks)

Neeraj Chopra-Himani Mor Wedding Reception: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भाला फेंक के स्टार नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने अपनी पत्नी हिमानी मोर (Himani Mor) के साथ हाल ही में एक भव्य वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसने देशभर का ध्यान खींचा. इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा और बढ़ा दी. निजी शादी के करीब 11 महीने बाद आयोजित इस सार्वजनिक जश्न में खेल, राजनीति और समाज के कई प्रतिष्ठित चेहरे शामिल हुए. स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ हिमानी मोर से मिले पीएम मोदी, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातचीत?

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर ने लगभग एक साल पहले बेहद निजी समारोह में विवाह किया था और उस समय विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया था. यह रिसेप्शन उनकी आधिकारिक सार्वजनिक सेलिब्रेशन रहा, जिससे वे उन शुभचिंतकों से भी रू-ब-रू हो सके जो अंतरंग विवाह में शामिल नहीं हो पाए थे. इसी क्रम में दंपती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) से भी शिष्टाचार भेंट की.

प्रधानमंत्री की उपस्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बतौर मुख्य अतिथि मौजूदगी इस बात का संकेत है कि नीरज चोपड़ा को केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाता है. प्रधानमंत्री का खेलों के प्रति निरंतर समर्थन और खिलाड़ियों के योगदान की सराहना इस अवसर पर भी स्पष्ट दिखी. उनकी उपस्थिति ने समारोह को खास बना दिया और खेल उत्कृष्टता के प्रति सम्मान को रेखांकित किया.

खुशियों भरा समारोह, दिग्गजों की मौजूदगी

एक प्रमुख स्थान पर हुए इस रिसेप्शन में परिवार, करीबी दोस्त, साथी खिलाड़ी और गणमान्य अतिथि एकत्र हुए. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में नीरज–हिमानी मेहमानों का अभिवादन करते दिखे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी दंपती से आत्मीय बातचीत करते नजर आए. यह समारोह उस खुशी का साझा मंच बना, जिसे दंपती अपने चाहने वालों के साथ बांटना चाहते थे.

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था. इसके बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और डायमंड लीग फाइनल जैसी उपलब्धियों ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया. उनकी निरंतर सफलता ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है और देश को गौरव का अहसास कराया है.