FIFA World Cup 2026: फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए पुरस्कार राशि में की 50% की बढ़ोतरी, विजेता टीम को मिलेंगे 50 मिलियन डॉलर

FIFA World Cup Trophy. (Photo credits: X/@FIFAWorldCup)

फीफा ने 2026 में होने वाले विश्व कप के लिए पुरस्कार राशि में 50% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बार का विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 50 मिलियन डॉलर (लगभग 415 करोड़ रुपये) की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि मिलेगी, जो पिछले संस्करण के मुकाबले काफी ज्यादा है

फीफा के इस फैसले के तहत कुल 727 मिलियन डॉलर की राशि बांटी जाएगी, जिसमें से 655 मिलियन डॉलर प्रदर्शन के आधार पर टीमों को दिए जाएंगे। यहां पुरस्कार राशि का पूरा विवरण है:

- *विजेता:* 50 मिलियन डॉलर

- *रूनेर-अप:* 33 मिलियन डॉलर

- *तीसरा स्थान:* 29 मिलियन डॉलर

- *चौथा स्थान:* 27 मिलियन डॉलर

- *5वें-8वें स्थान:* 19 मिलियन डॉलर

- *9वें-16वें स्थान:* 15 मिलियन डॉलर

- *17वें-32वें स्थान:* 11 मिलियन डॉलर

- *33वें-48वें स्थान:* 9 मिलियन डॉलर

इसके अलावा, हर टीम को तैयारी के लिए 1.5 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी, जिससे प्रत्येक टीम को कम से कम 10.5 मिलियन डॉलर की गारंटी मिलेगी। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, "2026 का विश्व कप वैश्विक फुटबॉल समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक वित्तीय योगदान होगा"

यह बढ़ोतरी 2022 के विश्व कप में दिए गए 440 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुनी है, और यह फीफा के बढ़ते राजस्व को दर्शाता है, जो 2026 तक 13 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान