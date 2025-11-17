Teams Qualified For FIFA World Cup 2026: जानें फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की पूरी सूची
FIFA World Cup Trophy. (Photo credits: X/@FIFAWorldCup)

फीफा विश्व कप 2026 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बनने जा रहा है. पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. 1998 में 32 टीमों के फ़ॉर्मेट को अपनाने के बाद यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है. विश्व कप 2026 की राह शुरू हो चुकी है और दुनिया भर की टीमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं. टीमों की संख्या बढ़ने के साथ, दुनिया भर के देशों के लिए क्वालीफिकेशन की संभावनाएं भी अधिक हो गई हैं. अफ्रीकी देशों के लिए 10 तक स्लॉट उपलब्ध होंगे और एशियाई टीमों के लिए नौ तक जगहें होंगी, जो इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले-ऑफ के नतीजों पर निर्भर करेंगी.

फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), मैक्सिको और कनाडा में जून और जुलाई में होगा. यह 23वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा, जिसमें तीन देशों के 16 होस्ट शहरों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को मैक्सिको के ऐतिहासिक एस्टादियो एज़्टेका में खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम में आयोजित होगा. इसी क्रम में, यहां जानिए कि अब तक कितने देशों ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. घाना के मोहम्मद कुदुस ने कोमोरोस के खिलाफ 1-0 की जीत के साथ अपने देश को पांचवीं बार विश्व कप में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

फीफा विश्व कप 2026 का लिए क्वालीफाई कर चुकी टीमें

टीम क्वालीफिकेशन की तारीख
USA मेजबान
कनाडा मेजबान
मैक्सिको मेजबान
जापान 20 मार्च 2025
न्यूज़ीलैंड 24 मार्च 2025
ईरान 25 मार्च 2025
अर्जेंटीना 25 मार्च 2025
उज्बेकिस्तान 5 जून 2025
दक्षिण कोरिया 5 जून 2025
जॉर्डन 5 जून 2025
ऑस्ट्रेलिया 10 जून 2025
ब्राज़ील 10 जून 2025
इक्वाडोर 10 जून 2025
उरुग्वे 4 सितंबर 2025
कोलंबिया 4 सितंबर 2025
पराग्वे 4 सितंबर 2025
मोरक्को 5 सितंबर 2025
ट्यूनीशिया 8 सितंबर 2025
मिस्र 8 अक्टूबर 2025
अल्जीरिया 9 अक्टूबर 2025
घाना 12 अक्टूबर 2025
केप वर्डे 13 अक्टूबर 2025
इंग्लैंड 14 अक्टूबर 2025
कोट डी'आइवोर 14 अक्टूबर 2025
सऊदी अरब 14 अक्टूबर 2025
क़तर 14 अक्टूबर 2025
दक्षिण अफ्रीका 14 अक्टूबर 2025
सेनेगल 14 अक्टूबर 2025
फ्रांस 14 नवंबर 2025
क्रोएशिया 15 नवंबर 2025
पुर्तगाल 16 नवंबर 2025
नॉर्वे 16 नवंबर 2025

(सूची 17 नवंबर 2025 तक अपडेट)

अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम वर्तमान में फीफा विश्व कप की मौजूदा चैंपियन है. लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 विश्व कप के फाइनल में फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था. ब्राज़ील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अब तक सबसे अधिक 5 विश्व कप जीतने वाली टीम है, जो 1930 में पहले संस्करण से लेकर अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है.