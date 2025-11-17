Teams Qualified For FIFA World Cup 2026: जानें फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की पूरी सूची

Teams Qualified For FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बनने जा रहा है. पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. 1998 में 32 टीमों के फ़ॉर्मेट को अपनाने के बाद यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है. विश्व कप 2026 की राह शुरू हो चुकी है और दुनिया भर की टीमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं. टीमों की संख्या बढ़ने के साथ, दुनिया भर के देशों के लिए क्वालीफिकेशन की संभावनाएं भी अधिक हो गई हैं. अफ्रीकी देशों के लिए 10 तक स्लॉट उपलब्ध होंगे और एशियाई टीमों के लिए नौ तक जगहें होंगी, जो इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले-ऑफ के नतीजों पर निर्भर करेंगी. भारत में कहां होगा सुपर कप का लाइव टेलीकास्ट और कैसे देखें भारतीय डोमेस्टिक फुटबॉल मैचों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग?
फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), मैक्सिको और कनाडा में जून और जुलाई में होगा. यह 23वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा, जिसमें तीन देशों के 16 होस्ट शहरों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को मैक्सिको के ऐतिहासिक एस्टादियो एज़्टेका में खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम में आयोजित होगा. इसी क्रम में, यहां जानिए कि अब तक कितने देशों ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. घाना के मोहम्मद कुदुस ने कोमोरोस के खिलाफ 1-0 की जीत के साथ अपने देश को पांचवीं बार विश्व कप में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
फीफा विश्व कप 2026 का लिए क्वालीफाई कर चुकी टीमें
|टीम
|क्वालीफिकेशन की तारीख
|USA
|मेजबान
|कनाडा
|मेजबान
|मैक्सिको
|मेजबान
|जापान
|20 मार्च 2025
|न्यूज़ीलैंड
|24 मार्च 2025
|ईरान
|25 मार्च 2025
|अर्जेंटीना
|25 मार्च 2025
|उज्बेकिस्तान
|5 जून 2025
|दक्षिण कोरिया
|5 जून 2025
|जॉर्डन
|5 जून 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|10 जून 2025
|ब्राज़ील
|10 जून 2025
|इक्वाडोर
|10 जून 2025
|उरुग्वे
|4 सितंबर 2025
|कोलंबिया
|4 सितंबर 2025
|पराग्वे
|4 सितंबर 2025
|मोरक्को
|5 सितंबर 2025
|ट्यूनीशिया
|8 सितंबर 2025
|मिस्र
|8 अक्टूबर 2025
|अल्जीरिया
|9 अक्टूबर 2025
|घाना
|12 अक्टूबर 2025
|केप वर्डे
|13 अक्टूबर 2025
|इंग्लैंड
|14 अक्टूबर 2025
|कोट डी'आइवोर
|14 अक्टूबर 2025
|सऊदी अरब
|14 अक्टूबर 2025
|क़तर
|14 अक्टूबर 2025
|दक्षिण अफ्रीका
|14 अक्टूबर 2025
|सेनेगल
|14 अक्टूबर 2025
|फ्रांस
|14 नवंबर 2025
|क्रोएशिया
|15 नवंबर 2025
|पुर्तगाल
|16 नवंबर 2025
|नॉर्वे
|16 नवंबर 2025
(सूची 17 नवंबर 2025 तक अपडेट)
अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम वर्तमान में फीफा विश्व कप की मौजूदा चैंपियन है. लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 विश्व कप के फाइनल में फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था. ब्राज़ील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अब तक सबसे अधिक 5 विश्व कप जीतने वाली टीम है, जो 1930 में पहले संस्करण से लेकर अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है.