VIDEO: दिल्ली में अफ्रीकी फुटबॉल कोच को हिंदी नहीं आने पर BJP पार्षद रेनू चौधरी ने पार्क में सरेआम धमकाया; वीडियो वायरल होने पर लोगों का विरोध!

(Photo Credits @mrjethwani)

नई दिल्ली: दिल्ली में एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को हिंदी नहीं आने पर बीजेपी पार्षद रेनू चौधरी (BJP Councillor Renu Chaudhary) ने पार्क में सरेआम धमकाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने उनके इस व्यवहार का कड़ा विरोध जताया हैं. वीडियो में चौधरी कोच को धमकाते हुए कहा कि कि यदि वह अगले एक महीने में हिंदी नहीं सीखता, तो पार्क से उसे हटा दिया जाएगा.

पार्क में सरेआम दी धमकी

कोच स्थानीय बच्चों को पार्क में ट्रेनिंग दे रहा था. इसी बीच पार्षद पार्क में पहुंची और जोर-जोर से चिल्लाते हुए कोच से पूछा कि वे भारत में रहते हुए हिंदी क्यों नहीं सीख रहे. उन्होंने कहा, “तुम गंभीर ही नहीं मेरी बात के लिए। सुनकर भी राज़ी नहीं हो। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर अगले एक महीने में हिंदी नहीं सीखोगे, इसे पार्क छीन लो. उनके इस व्यवहार का वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हुआ है. यह भी पढ़े: Maharashtra Language Dispute: महाराष्ट्र में भाषा विवाद में 19 वर्षीय किशोर ने की खुदकुशी, तहसीन पूनावाला ने की कार्रवाई की मांग

बीजेपी पार्षद रेनू चौधरी ने कोच को धमकाया

BJP councillor Renu Chaudhary was seen threatening an African national, telling him to learn Hindi or leave Delhi, while he was relaxing in a park. Someone should tell her how many Indians live in African countries without learning the local language. pic.twitter.com/1Y7j0U5gbb — Manish RJ (@mrjethwani_) December 21, 2025

आठ महीने पहले हिंदी सिखने की थी चेतावनी

चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने यह मुद्दा आठ महीने पहले भी उठाया था। उन्होंने कहा, “यहां का पैसा खा रहे हो तो मुँह में भी हिंदी बोलना सीखो।” उन्होंने यह भी बताया कि पहले उन्होंने कोच को तब अनुमति दी थी, जब निवासियों ने कहा कि वह उनके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं।

सोशल मीडिया पर नाराज़गी

रेनू चौधरी के इस व्यवहार से सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज़ दिखे। एक यूजर ने लिखा, “ये हर दिन नई नीचाइयाँ छू रहे हैं! हमने खुद को कितना गिरा दिया है. बताना चाहेंगे कि रेनू चौधरी बीजेपी से पूर्वी दिल्ली के पटपर्गंज वार्ड नंबर 197 की पार्षद हैं.