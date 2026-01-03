India U19 vs South Africa U19 1st Youth ODI Match Pitch Report: पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज बरपाएंगे कहर; मुकाबले से पहले यहां जानें बेनोनी की पिच रिपोर्ट

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs South Africa U19 National Cricket Team, 1st Youth ODI Match Pitch Report: भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुकाबला आज यानी 3 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेनोनी (Benoni) के विलोमूर पार्क (Willowmoore Park) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत की युवा टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है. ऐसे में साल की शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी एक्‍शन में नजर आने वाले हैं. इतना ही नहीं वैभव भारतीय टीम की कप्‍तानी करते हुए भी नजर आएंगे. इस सीरीज में भारत की कमान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई मुहम्मद बुलबुलिया (Muhammed Bulbulia) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2026 Squads: टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया समेत इन टीमों का हुआ ऐलान, एक क्लिक पर देखें हर टीम का पूरा स्क्वॉड

भारतीय यूथ टीम के रेगुलर खिलाड़ी और आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप-कप्तान आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई के अनुसार म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है और वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे. दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में शामिल होंगे.

भारत की अंडर-19 टीम और साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच आज विलोमोरे पार्क में खेला जाएगा. इसके बाद फिर सीरीज का दूसरा मैच 5 जनवरी को खेला जाने वाला है. जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा.

वर्ल्ड कप पर होगी निगाहें

दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत अंडर-19 विश्व कप में हिस्‍सा लेगा. यह 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा. आगामी आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप में 16 टीमों के बीच खिताबी टक्‍कर होगी. सभी टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. भारत टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ करेगी. इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे.

भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND U19 vs SA U19 ODI Head To Head Record)

भारत U19 बनाम दक्षिण अफ्रीका U19 के बीच अब तक दो मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है.

IND U19 vs SA U19, पहला युथ वनडे मैच डिटेल्स

तारीख: 3 जनवरी 2026

दिन: शनिवार

वेन्यू: विलोमूर पार्क, बेनोनी

समय: भारतीय समयानुसार 1:30 PM.

विलोमूर पार्क की पिच रिपोर्ट (Willowmoore Park Pitch Report)

भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा. बेनोनी की पिच गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को ही समान रूप से सहयोग प्रदान करते हुए नजर आएगी. इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 241 रन है. इस मैदान पर स्पिनर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND U19 vs SA U19 1st ODI Playing XI Prediction )

भारत U19 टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हरवंश पंगालिया.

दक्षिण अफ्रीका U19 टीम: जोरिक वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, डैनियल बोसमैन, बैंडिले मबाथा, नतांडोयेंकोसी सोनी, जे जे बैसन, बायंदा माजोला.

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.