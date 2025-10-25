How To Watch Super Cup 2025–26 Live Streaming: भारत में कहां होगा सुपर कप का लाइव टेलीकास्ट और कैसे देखें भारतीय डोमेस्टिक फुटबॉल मैचों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग?

AIFF Super Cup 2025-26 logo (Photo Credit:X@IndianFootball)

Where To Watch Super Cup 2025–26 Live Telecast: एआईएफएफ सुपर कप का छठा संस्करण 25 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 22 नवंबर 2025 को खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग (ISL) और आई-लीग (I-League) की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे कुल 16 टीमें खिताब की दौड़ में शामिल होंगी. मौजूदा चैंपियन एफसी गोवा हैं, जिन्होंने इस साल मई में खेले गए फाइनल में जमशेदपुर एफसी को हराकर खिताब जीता था. सुपर कप 2025-26 के ग्रुप स्टेज मुकाबले 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक खेले जाएंगे, जिनमें कुल 24 मैच होंगे. इसके बाद फीफा इंटरनेशनल विंडो के चलते टूर्नामेंट में एक छोटा ब्रेक रहेगा. FC गोवा के खिलाफ AFC चैंपियंस लीग मैच के लिए भारत पहुंची सऊदी अरब की क्लब अल-नस्र, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई चर्चा

प्रतियोगिता में चार ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें होंगी. हर ग्रुप की शीर्ष टीम नॉकआउट चरण में पहुंचेगी. इस टूर्नामेंट में मोहुन बागान एसजी, चेन्नईयिन एफसी, ईस्ट बंगाल, रियल कश्मीर एफसी, एफसी गोवा, जमशेदपुर एफसी, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी, इंटर काशी, बेंगलुरु एफसी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, पंजाब एफसी, गोकुलम केरल एफसी, मुंबई सिटी एफसी, केरल ब्लास्टर्स एफसी, हैदराबाद एफसी और राजस्थान यूनाइटेड एफसी जैसी टीमें भाग ले रही हैं.

सुपर कप 2025–26 का आयोजन कब, और कहां होगा?

सुपर कप 2025–26 का आयोजन 25 अक्टूबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें रोमांचक फुटबॉल मुकाबले देखने को मिलेंगे. टूर्नामेंट के सभी मैच गोवा के दो प्रमुख स्टेडियमों जीएमसी बंबोलीम (GMC Bambolim) और पीजेएन स्टेडियम, फतोर्दा (PJN Stadium, Fatorda) में खेले जाएंगे. मुकाबले हर दिन दो समय स्लॉट में होंगे, पहला मैच शाम 4:30 बजे और दूसरा मुकाबला रात 7:30 बजे से शुरू होगा.

भारत में सुपर कप 2025–26 का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

भारत में एआईएफएफ सुपर कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक सुपर कप 2025–26 के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स खेल टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए सुपर कप 2025–26 देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए विकल्प देखें.

भारत में सुपर कप 2025–26 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में सुपर कप 2025–26 की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर उपलब्ध कराएगा. भारतीय फुटबॉल प्रशंसक JioHotstar ऐप या वेबसाइट के जरिए सभी मैच देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक होगा. इसके अलावा, इंडियन फुटबॉल यूट्यूब चैनल पर भी सुपर कप 2025–26 के मुकाबले लाइव देखे जा सकते हैं.