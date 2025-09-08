IND vs OMA, CAFA Nations Cup 2025: भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 हराया, गुरप्रीत सिंह संधू फिर बने दीवार, सीएएफए नेशंस कप में तीसरा स्थान किया हासिल

India National Football Team (Photo credit: X @IndianFootball)

India National Football Team vs Oman National Football Team: भारतीय फुटबॉल टीम ने रविवार को सीएएफए नेशंस कप(CAFA Nations Cup) 2025 में ओमान को रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया हैं. इस मुकाबले का नायक गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू रहे है, जिन्होंने ओमान की आखिरी पेनल्टी को रोककर भारत को जीत दिलाई है. पूरा मैच बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा. शुरुआत में दोनों टीमें आक्रामक नज़र आईं और पहले पांच मिनट में ही गोल करने के मौके बनाए. भारत की ओर से विक्रम प्रताप सिंह और अनवर अली ने शुरुआती मौके गंवाए, जबकि ओमान ने भी गोल के करीब पहुंचकर मौका खो दिया. काफा नेशन्स कप में भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान फुटबॉल मैच गोलरहित ड्रॉ, भारत की प्ले-ऑफ़ उम्मीदें बरकरार

पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका, हालांकि भारत को इरफान यादवाड और ललियानजुआला छांगते के जरिये मौके जरूर मिले. दूसरे हाफ की शुरुआत में ओमान ने दबदबा बनाते हुए 56वें मिनट में जमाल अल-यह्मादी के जरिए बढ़त बनाई. भारत अचानक दबाव में आ गया और कई मिनट तक गेंद अपने पास रखने में नाकाम रहा. 79वें मिनट में भारत ने वापसी की और उदंता सिंह ने हेडर से शानदार गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद मैच का रुख बदल गया और दोनों टीमों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी टीम बढ़त हासिल नहीं कर सकी.

मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया जहां भारत ने बेहतर खेल दिखाया. हालांकि गेंद पर नियंत्रण और मौके बनाने के बावजूद गोल नहीं हो सका. आखिरकार निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ. पेनल्टी शूटआउट में भारत ने शानदार शुरुआत की. ललियानजुआला छांगते और राहुल भेके ने गोल दागे जबकि ओमान के खिलाड़ी चूक गए. अंत में मुकाबला 4-3 पर आकर टिक गया. भारत के उदंता सिंह एक बार असफल रहे, लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू ने आखिरी और निर्णायक पेनल्टी बचाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में तीसरा स्थान सुरक्षित किया हैं.