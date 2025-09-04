IND vs AFG, CAFA Nations Cup 2025: काफा नेशन्स कप में भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान फुटबॉल मैच गोलरहित ड्रॉ, भारत की प्ले-ऑफ़ उम्मीदें बरकरार

IND vs AFG, CAFA Nations Cup 2025(Credit: X/Twitter)

India National Football Team vs Afghanistan National Football Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच गुरुवार को खेले गए CAFA नेशन्स कप 2025 के ग्रुप-बी मुकाबले का नतीजा 0-0 के ड्रॉ पर समाप्त हुआ हैं. हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में रोमांचक परिस्थितियों में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने गोल दागने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली है. इस परिणाम से भारत की प्ले-ऑफ़ में पहुंचने की स्थिति ईरान और ताजिकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगी. मैच की शुरुआत में ही भारत ने आक्रामक खेल दिखाया. चौथे मिनट में सुरेश सिंह ने दूर से शॉट लिया और 16वें मिनट पर इरफ़ान यादवड के पास बढ़त बनाने का सुनहरा अवसर था, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा हैं. काफा नेशंस कप में आज अफ़ग़ानिस्तान से होगा टीम इंडिया का सामना, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें फुटबॉल मैच का लाइव प्रसारण

अफ़ग़ानिस्तान ने भी जवाबी हमले किए. 24वें मिनट में अली रेज़ा पनाही का शॉट गोल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू ने शानदार डाइव लगाकर बचाव किया. बाद में 71वें मिनट पर अफ़ग़ान खिलाड़ी यामा शेरज़ाद का शॉट क्रॉसबार से टकराया.

भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान फुटबॉल मैच ड्रॉ

No goals in our last group stage game. Now, we await the result of 🇹🇯🆚🇮🇷 tonight to know our fate in the #CAFANationsCup2025 ⏳ #AFGIND #BlueTigers #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/479qj9j8tI — Indian Football Team (@IndianFootball) September 4, 2025

दूसरे हाफ़ में कोच ख़ालिद जामिल ने आक्रामक बदलाव किए. मनवीर सिंह और विक्रम प्रताप सिंह के आने के बाद भारत की विंग्स पर हलचल रही, लेकिन निर्णायक गोल नहीं बन सका. अफ़ग़ानिस्तान ने अंत में ज़ोरदार आक्रमण किया और 90वें मिनट पर अमिद अरेज़ू का शॉट निर्णायक हो सकता था, मगर गुरप्रीत ने एक बार फिर शानदार बचाव कर भारत को हार से बचाया. इस ड्रॉ के साथ भारत और अफ़ग़ानिस्तान दोनों की प्रगति दूसरे परिणामों पर निर्भर करेगी. भारत को सबसे बड़ा सहारा यह है कि अभी भी उसके अंक अफ़ग़ानिस्तान से बेहतर हैं, और ताजिकिस्तान के नतीजे पर नजरें टिकी हुई हैं.

भारत को टूर्नामेंट से समय से पहले बाहर होने से बचा लिया हैं. अब सभी की निगाहें अगले ग्रुप खेलों पर टिक गई हैं, जो तय करेंगे कि भारत की यह जंग यहाँ ख़त्म होती है या आगे और लंबी चलेगी. भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत ताजिकिस्तान को हराकर (2-1) की थी. लेकिन दूसरे मैच में ईरान से 0-3 की हार ने ग्रुप समीकरण को जटिल बना दिया हैं. इस वजह से अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जीत ज़रूरी थी. हालांकि, गोलरहित ड्रॉ के बावजूद भारतीय टीम ने हार से बचते हुए प्ले-ऑफ़ की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया हैं. भारत के अब तीन मैचों से कुल चार अंक हो गए हैं.