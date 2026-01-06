Weather Forecast Today, January 6: उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक; दिल्ली-NCR में ठिठुरन बढ़ी, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 6: देश के अधिकांश हिस्सों में आज, मंगलवार को मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. उत्तर भारत (North India) में जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं दक्षिण भारत (South India) के कुछ शहरों में हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के 15 जिलों में शीतलहर का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जबकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है.

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में आज सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) काफी कम दर्ज की गई. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 5: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट; दिल्ली में गिरेगा पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

दिल्ली-NCR: कोहरे की चादर और गिरता पारा

तापमान: दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7°C से 8°C के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 18°C तक जा सकता है.

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान तक जा सकता है. असर: कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है. हालांकि, दोपहर में हल्की धूप निकलने से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ठंडी हवाएं ठिठुरन बरकरार रखेंगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आज मौसम बिगड़ने की संभावना है.

शिमला और मनाली: यहां न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है. ऊपरी पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में पाला (Ground Frost) गिरने की चेतावनी दी गई है.

यहां न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है. ऊपरी पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में पाला (Ground Frost) गिरने की चेतावनी दी गई है. चेतावनी: पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को फिसलन और ठंडी हवाओं के प्रति सचेत रहने को कहा गया है.

मुंबई और दक्षिण भारत का हाल

देश के अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है:

मुंबई: यहां का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. अधिकतम तापमान 30°C से 32°C के आसपास रहने की संभावना है.

यहां का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. अधिकतम तापमान 30°C से 32°C के आसपास रहने की संभावना है. बेंगलुरु और हैदराबाद: इन शहरों में मौसम सुहावना रहेगा. हालांकि, अरब सागर में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बेंगलुरु और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

इन शहरों में मौसम सुहावना रहेगा. हालांकि, अरब सागर में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बेंगलुरु और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. चेन्नई: यहाँ बादल छाए रहेंगे और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है.

कोलकाता और पूर्वी भारत

कोलकाता में आज मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्का कुहासा (Mist) देखा गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप खिलेगी. यहां का न्यूनतम तापमान 12°C से 13°C के आसपास दर्ज किया गया है, जो सर्दियों के लिहाज से काफी सुखद है.

शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Alert)

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 'शीतलहर' की स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में 2-3°C की और गिरावट दर्ज की जा सकती है.