Mahanaryaman Scindia Car Accident: ग्वालियर में रोडशो के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन घायल, अचानक ब्रेक लगने से संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा; VIDEO

Mahanaryaman Scindia Car Accident: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया मंगलवार, 6 जनवरी को ग्वालियर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मामूली रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब महाआर्यमन एक चलते वाहन के सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे. अचानक ब्रेक लगने के कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और वाहन के किनारे से जा टकराए.

अचानक ब्रेक लगने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महाआर्यमन सिंधिया ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में युवाओं और स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए एक रोडशो कर रहे थे। इसी दौरान वाहन के सामने अचानक कुछ बाधा आने के कारण चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। झटके की वजह से महाआर्यमन का चेहरा सनरूफ के ऊपरी हिस्से से टकरा गया, जिससे उनकी ठुड्डी (chin) और गले के पास चोट आई. इस घटना के ठीक बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अस्पताल में उपचार और स्वास्थ्य स्थिति

हादसे के तुरंत बाद उन्हें ग्वालियर के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके चेहरे पर मामूली घाव और खरोंचें आई थीं। प्राथमिक उपचार और मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि चोटें गंभीर नहीं हैं और उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है। कुछ समय तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

परिवार की प्रतिक्रिया.

हादसे के समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नई दिल्ली में थे, जिन्हें घटना की विस्तृत जानकारी दे दी गई है. सिंधिया परिवार ने त्वरित सहायता के लिए मेडिकल टीम और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया है. चूंकि यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी, इसलिए वाहन चालक के खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

महाआर्यमन सिंधिया पिछले कुछ समय से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है.