Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, BMC चुनाव और मकर संक्रांति से पहले दिसंबर-जनवरी की किस्त होगी जारी? ऐसे चेक करें बैलेंस

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' की लाभार्थी महिलाओं के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. राज्य सरकार दिसंबर और जनवरी महीने की बकाया किस्तों को एक साथ जारी करने की तैयारी कर रही है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, मकर संक्रांति के त्योहार और आगामी बीएमसी (BMC) व अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹3000 की संयुक्त राशि जमा की जा सकती है.

दिसंबर-जनवरी की किस्त पर ताजा अपडेट

योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को नवंबर महीने तक की किस्तें मिल चुकी हैं। हालांकि, प्रशासनिक व्यस्तताओं और तकनीकी सत्यापन के कारण दिसंबर की किस्त में कुछ देरी हुई थी। अब सरकार की योजना है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पहले महिलाओं को आर्थिक उपहार दिया जाए. Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, मकर संक्रांति से पहले महिलाओं को मिलेगा ‘डबल गिफ्ट’, खातों में आएंगे 3000 रूपये

जानकारों का मानना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना और त्योहार के मद्देनजर सरकार 10 से 14 जनवरी के बीच डीबीटी (DBT) के माध्यम से यह राशि ट्रांसफर कर सकती है.

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने 31 दिसंबर 2025 तक अपनी e-KYC प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उन्हें ही इस आगामी किस्त का लाभ मिलेगा। केवाईसी न कराने वाली महिलाओं की किस्तें रोकी जा सकती हैं.

संयुक्त किस्त: ₹1500 (दिसंबर) + ₹1500 (जनवरी) = ₹3000

संभावित तिथि: 14 जनवरी 2025 से पहले.

अनिवार्यता: बैंक खाते से आधार लिंक होना और e-KYC अपडेट होना.

ऐसे चेक करें अपना बैलेंस

लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक खाते का स्टेटस और किस्त की जानकारी निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकती हैं:

आधिकारिक पोर्टल: 'माझी लाड़की बहिन' की आधिकारिक वेबसाइट (ladakibahin.maharashtra.gov.in) पर लॉगिन करके. मोबाइल ऐप: 'नारी शक्ति दूत' ऐप के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक करें. बैंक अलर्ट: बैंक की ओर से आने वाले एसएमएस (SMS) या पासबुक एंट्री के जरिए भी राशि की पुष्टि की जा सकती है.

योजना का महत्व

'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना ने राज्य की करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और चुनावों से पहले इसकी अगली किस्त जारी करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.