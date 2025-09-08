IND vs OMA, CAFA Nations Cup 2025 Live Streaming: काफा नेशंस कप में थर्ड प्लेस के लिए ओमान से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें फुटबॉल मैच का लाइव प्रसारण

India National Football Team (Photo credit: X @IndianFootball)

Where To Watch India National Football Team vs Oman National Football Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अब CAFA नेशंस कप(CAFA Nations Cup 2) 2025 के तीसरे स्थान के मुकाबले में ओमान से भिड़ने जा रही है. खालिद जमील की कोचिंग में ब्लू टाइगर्स ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत ताजिकिस्तान को 2-1 से हराकर की थी. लेकिन इसके बाद ईरान के खिलाफ उन्हें 0-3 की हार झेलनी पड़ी और मोंटेनेग्रो के खिलाफ मैच गोलरहित ड्रॉ पर खत्म हुआ. भारत ग्रुप बी की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर रहा है और अब टीम चाहेगी कि अपने अभियान का समापन जीत के साथ करे. भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालीफायर सीधा प्रसारण, ऐसे देखें फुटबॉल मैचों की मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

दूसरी ओर, ओमान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन अब तक काफी दमदार रहा है. उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत उज्बेकिस्तान के खिलाफ 1-1 ड्रॉ से की, जिसके बाद किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों को 2-1 के समान अंतर से हराया था. कार्लोस क्यूइरोज़ की कोचिंग में ओमान अब लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि भारतीय टीम सम्मानजनक विदाई लेने की कोशिश करेगी.

भारत बनाम ओमान, CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल मैच कब और कहां होगा?

भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच CAFA नेशंस कप 2025 मुकाबला 8 सितंबर( सोमवार) को हिसोर के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे खेला जाएगा.

भारत बनाम ओमान, CAFA नेशंस कप 2025 तीसरे स्थान का फुटबॉल मैच टीवी पर कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में CAFA नेशंस कप 2025 का कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं है. यानी कि भारतीय दर्शक भारत बनाम ओमान, CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल को किसी भी टीवी चैनल पर लाइव नहीं देख पाएंगे.

भारत बनाम ओमान, CAFA नेशंस कप 2025 तीसरे स्थान का फुटबॉल मैच लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि भारत बनाम ओमान, CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल मैच का टीवी प्रसारण नहीं होगा, लेकिन फैंस के लिए ऑनलाइन विकल्प मौजूद है. भारतीय दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम ओमान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मैच पास खरीदना होगा. भारत जीत के लिए संघर्ष करेगा, लेकिन मुकाबला कड़ा होने की पूरी संभावना है.