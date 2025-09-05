FIFA World Cup 2026 CAF Qualifiers Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालीफायर सीधा प्रसारण, ऐसे देखें फुटबॉल मैचों की मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालिफ़ायर्स (Photo Credits: X/ @CAF_Online)

FIFA World Cup 2026 CAF Qualifiers Live Telecast: फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालिफ़ायर्स का रोमांच एक बार फिर शुरू हो चुका है. इस बार भी अफ्रीकी टीमों के बीच जोरदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. क्वालिफ़ायर्स का फ़ॉर्मेट सीधा है, लेकिन टीमों की संख्या और मैचों की भरमार इसे बेहद दिलचस्प बना देती है. कुल 54 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों को नौ ग्रुप्स में बंटी हुई हैं और हर ग्रुप में छह-छह टीमें शामिल हैं. हर टीम के लिए छह अंक की लड़ाई बेहद अहम है. इन नौ ग्रुप्स में जो टीमें टॉप पर रहेंगी, उन्हें सीधे 2026 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, जिसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करने जा रहे हैं. लियोनेल मेसी से मिलकर भावुक हुई नन्ही बच्ची, खुशी के आंसुओं से भर आई आंखें, वायरल वीडियो ने जीता दिल

वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि नौ में से सर्वश्रेष्ठ चार उपविजेता CAF प्ले-ऑफ़ के ज़रिए इंटर-कॉन्फेडरेशन प्ले-ऑफ़ में जगह बनाने का प्रयास करेंगे. इस समय मिस्र (मोहम्मद सलाह की अगुवाई में), डीआर कांगो, दक्षिण अफ्रीका, केप वर्डे, मोरक्को, गैबॉन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और घाना अपने-अपने ग्रुप्स में टॉप पर चल रही हैं.

भारत में फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालिफ़ायर्स का लाइव प्रसारण कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में FIFA World Cup 2026 CAF क्वालिफ़ायर्स के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर नहीं है. यानी टीवी चैनलों पर इन मैचों का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीकी क्वालिफ़ायर्स का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

फैंस के लिए राहत की बात यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प मौजूद है. भारतीय दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर मैच पास या टूर पास खरीदकर इन मैचों का आनंद ले सकते हैं. वहीं, जिनके पास अनलिमिटेड लाइव स्ट्रीम पास है, वे भी CAF क्वालिफ़ायर्स के मुकाबले लाइव देख पाएंगे.