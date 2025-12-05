Haryana Serial Killer Mother: हरियाणा में पकड़ी गई सीरियल किलर मां, पानी से भरें टब में डुबोकर करती थी मासूमों की हत्या; ऐसे हुआ खुलासा

Photo- Pixabay

Haryana Serial Killer Mother: हरियाणा के पानीपत में छह साल की बच्ची की संदिग्ध मौत की जांच ने ऐसा राज खोल दिया, जिसने पुलिस से लेकर गांव वालों तक को हिला दिया. एक शादी समारोह में हुई बच्ची की डूबने से मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने खुलासा किया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक महिला द्वारा रची गई दिल दहला देने वाली सीरियल किलिंग थी. आरोपी महिला का नाम पूनम है और उम्र 34 साल है. पुलिस पूछताछ में उसने कई बच्चों की हत्या की बात स्वीकार कर ली है.

ये भी पढें: Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 ने दादर-सिद्धिविनायक स्टेशनों के लिए जारी की एडवाइजरी, 5-7 दिसंबर तक खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे चालू

शादी में घटी वारदात का चौंकाने वाला मोड़

शुरुआती जांच में परिवार को लगा कि बच्ची के साथ हादसा हुआ है, लेकिन मौके की हालत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शक गहरा दिया. बच्ची विधि को पहली मंजिल के एक कमरे में प्लास्टिक के टब में मुंह के बल पाया गया था. पुलिस को जबरदस्त आशंका हुई कि यह डूबने का नहीं बल्कि किसी द्वारा कराई गई मौत है.

पूछताछ में टूटी आरोपी, कबूले कई कत्ल

जब पुलिस ने विधि की चाची पूनम से सवाल किए तो उसकी बातों में विरोधाभास मिला. कड़े सवालों पर उसने चौंकाने वाली बातें बताईं. उसने स्वीकार किया कि वह उन बच्चों को निशाना बनाती थी जो उसे अपने बच्चों से ज्यादा खूबसूरत लगते थे. इसके बाद वह उन्हें पानी से भरे टब में डुबोकर मार देती थी.

तीन साल के बेटे को भी बना चुकी थी शिकार

पुलिस के अनुसार पूनम ने यह भी कबूल किया कि पिछले साल उसने अपने तीन साल के बेटे शुभम को भी मार दिया था. उसे डर था कि कहीं बेटा उसकी करतूत किसी को न बता दे. परिवार ने इसे भी हादसा समझकर मामला शांत कर दिया.

तीन अन्य बच्चियां भी बनीं शिकार

पूछताछ में पता चला कि जनवरी 2023 में उसने अपनी ननद की नौ वर्षीय बेटी इशिका को पानी की टंकी में डुबोया था. अगस्त 2024 में मौसी की बेटी जिया को भी उसने इसी तरह मार डाला. हर बार परिवार ने इसे दुर्घटना समझकर आगे जांच नहीं कराई.

पुलिस ने खोला पूरा राज, गांव में दहशत

पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला मानसिक रूप से विचलित प्रतीत होती है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति के बाद सभी मामलों की पुनः जांच होगी. गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है और लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक महिला ने इतनी क्रूरता से बच्चों की जान ली.