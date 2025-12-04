Panipat Shocker: सुंदर बच्चियों से जलन! पानीपत में महिला ने 4 मासूमों की ली जान, हर हत्या के पीछे था खौफनाक पैटर्न

Photo- Pixabay

Panipat Child Murder Case: हरियाणा के पानीपत में सामने आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है. पुलिस के मुताबिक 32 साल की पूनम ने पिछले दो साल में एक नहीं बल्कि चार बच्चों की जान ले ली. हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों बच्चियां आरोपी की ही रिश्तेदार थीं और सबकी मौत का तरीका भी एक जैसा था. वह बच्चों को घर के टब या पानी की टंकी में डुबोकर मार देती थी.

सुंदरता से जलन बनी बच्चों की मौत की वजह

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने खुद बताया कि उसे "सुंदर बच्चियों" से चिढ़ होती थी. वह यह सोचकर परेशान हो जाती थी कि कहीं आगे चलकर वे उससे ज्यादा सुंदर न दिखने लगें. इसी वजह से उसने मौका मिलते ही बच्चियों को निशाना बनाया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 2023 में अपने बेटे और एक अन्य बच्ची की हत्या की थी. इस साल अगस्त में उसने एक और बच्ची को मार दिया.

सच सुनकर पैर तले जमीन खिसक गई

सोमवार को हुई हालिया घटना ने पुलिस को शक में डाल दिया. छह साल की बच्ची की मौत को परिवार ने पहले हादसा मान लिया था, लेकिन पुलिस की जांच में जब परतें खुलीं तो पूनम ने बाकी हत्याओं की भी कबूलियत कर ली.

अपने बेटे को भी मौत के घाट उतारा

सबसे चौंकाने वाली बात यह निकली कि आरोपी ने शक न आए इसलिए अपने तीन साल के बेटे शुभम को भी खत्म कर दिया. पुलिस का कहना है कि महिला के अंदर गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं. शादी के बाद से ही उसका व्यवहार अजीब तरह से बदलने लगा था.

पुलिस थानों को कर चुकी है अलर्ट

अधिकारियों के मुताबिक अब पूरी घटना की जानकारी संबंधित जिलों की पुलिस को भेज दी गई है, ताकि पुराने मामलों की भी दोबारा जांच की जा सके. वहीं आरोपी के परिवार को भी अब समझ आ रहा है कि जिन बच्चों की मौत को वे दुर्घटना मान बैठे थे, असल में वह एक खतरनाक सिलसिले का हिस्सा थीं.