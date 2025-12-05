Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दूसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Satta Bazar Favorite Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. दूसरे दिन का खेल आज यानी 5 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 2nd Test Match Day 2 Pitch Report And Weather Update: ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पहले दिन का हाल

एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे गाबा टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 325 रन बनाए. पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड से जो रूट ने शतक जड़ा हैं. ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए हैं. वहीं, पहले दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज पर रूट (135) और जोफ्रा आर्चर (32) मौजूद हैं.

ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट (0) को आउट किया. मिचेल स्टार्क ने अपने दूसरे ओवर में ओली पोप (0) को भी आउट किया. महज पांच रन के स्कोर पर अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम को जैक क्रॉली ने संभाला. दूसरे सेशन के दौरान क्रॉली 93 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए. जैक क्रॉली ने जो रूट के साथ मिलकर 117 रन की साझेदारी की. जो रूट ने पहले दिन के तीसरे सेशन के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया. यह ऑस्ट्रेलिया में जो रूट का पहला शतक साबित हुआ.

मिचेल स्टार्क ने मैच के पहले ही ओवर में बेन डकेट को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया. इसके बाद ओली पोप को भी शून्य के स्कोर पर आउट किया. हैरी ब्रूक 31 रन को भी मिचेल स्टार्क ने ही अपना शिकार बनया. इसके बाद मिचेल स्टार्क ने विल जैक्स 19 रन और गस एटकिंसन 4 रन को आउट कर अपने 5 विकेट हॉल पूरे किए. मिचेल स्टार्क ने ब्रायडन कार्स 0 रन को भी आउट किया. मिचेल स्टार्क ने 19 ओवर में 71 रन देते हुए 6 विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AUS vs ENG 2nd Test Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AUS vs ENG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन इंग्लैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.