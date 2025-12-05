Viral Video: स्कूल बस से उतरते ही 7 साल के बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, दिल दहला देने वाली घटना CCTV कैमरे में कैद
सात साल के बच्चे को बाइक ने मारी टक्कर (Photo Credits: X)

Viral Video: सड़क से लिया गया एक डरावना CCTV वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसमें वह डरावना पल कैद हो गया है जब एक 7 साल के बच्चे को स्कूल बस (School Bus) से उतरने के कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रफ्तार बाइक (Bike) ने टक्कर मार दी. सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब शेयर किए गए दिल दहला देने वाले फुटेज ने देखने वालों को हैरान कर दिया है और स्कूल बस स्टॉप के पास सड़क सुरक्षा के कड़े कदम उठाने की मांग की है.

एक्स पर पंजाब केसरी की पोस्ट के मुताबिक, यह घटना पंजाब के पटियाला में हुई जब एक स्कूल बस बच्चों को घर छोड़ने के लिए एक पतली गांव की सड़क पर रुकी. जैसे ही बस रुकी, बच्चे को उतरकर सड़क के किनारे जाते देखा जा सकता है. वीडियो में, बस आने वाली गाड़ियों को रोकती है और कुछ ही सेकंड में, बस के पीछे से एक बाइक तेज रफ्तार से आती है. इससे पहले कि बच्चा कुछ समझ पाता, बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह आगे की ओर गिर गया. यह भी पढ़ें: इंसानियत अभी भी जिंदा है! आधी रात को सड़क पर अकेला घूमता दिखा 3 साल का बच्चा, मदद के लिए आगे आए लोग (Watch Video)

7 साल के बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुए डरावने विजुअल्स में आस-पास खड़े लोग बच्चे की तरफ दौड़ते हुए दिखते हैं, जब बाइक आगे फिसलती है. बाइक चलाने वाला भी कंट्रोल खोने के बाद गिर जाता है, जिससे सीन और भी डरावना हो जाता है.

सड़क पर कोई बेसिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसमें वॉर्निंग साइन, स्पीड ब्रेकर या ड्रॉप-ऑफ पॉइंट शामिल हैं. वायरल वीडियो ने रोड सेफ्टी अवेयरनेस और रोजाना स्कूल बसों से सफर करने वाले बच्चों की बेहतर सुरक्षा की जरूरत पर बातचीत फिर से शुरू कर दी है.