दयालु बंदर! शख्स के हाथ में चूभे कांटों को एक-एक कर निकाला, जानवर की इंसानियत ने जीता दिल (Watch Viral Video)

दयालु बंदर ने की शख्स की मदद (Photo Credits: X)

Viral Video: एक तरफ जहां ज्यादातर इंसानों के भीतर से इंसानियत खत्म होती जा रही है तो वहीं कई लोग आज भी इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं. इंसान तो इंसान, कई जानवर भी अपनी इंसानियत और दयालुता से लोगों का दिल जीत लेते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण पेश करने वाला एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बंदर (Monkey) अपनी दयालुता का परिचय देते हुए शख्स के हाथ पर चूभे कांटों को एक-एक कर निकालता है. यह वीडियो न सिर्फ लोगों के दिलों को जीत रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 17 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक 120.7k व्यूज मिल चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया है और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने कहा है कि बंदर भी इंसानों की तरह सामाजिक होते हैं, जबकि दूसरे ने लिखा है- बंदर इस बात का सबूत है कि हमदर्दी और इलाज सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है. वहीं कई यूजर्स ने बंदर की इंसानियत की जमकर तारीफ की है. यह भी पढ़ें: VIDEO: वृंदावन में बंदर ने किया मजेदार सौदा, Samsung S25 Ultra के बदले मांगा मैंगो ड्रिंक!

शख्स के हाथ में चूभे कांटों को बंदर ने निकाला

That look of that monkey; “aren’t you able to do anything yourself?” pic.twitter.com/bj2bytFO5q — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 4, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में कांटे चूभे हुए हैं और वो इसी हालत में बंदर के पास पहुंचता है. शख्स को उम्मीद होती है कि बंदर उसकी मदद करेगा और जब वो उसके पास पहुंचता है तो बंदर उसकी उम्मीदों पर खरा भी उतरता है. बंदर शख्स की मदद करता है और उसके हाथ में चूभे कांटों को एक-एक कर निकालता है. बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना ही बंदर शख्स की मदद करता है, उसकी दयालुता और इंसानियत से सबका दिल जीत रही है.