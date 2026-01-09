दुबई में ह्युमनॉइड रोबोट के साथ चित्रा त्रिपाठी की बातचीत का वीडियो वायरल, तकनीक देख लोग रह गए दंग.

Chitra Tripathi interacts with humanoid robot in Dubai (Photo Credits: Instagram/@chitraaum)

Chitra Tripathi’s Interaction With Humanoid Robot: तकनीक की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसका एक नया उदाहरण हाल ही में दुबई से सामने आया है. वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है, जिसमें वह एक अत्याधुनिक ह्युमनॉइड रोबोट (Humanoid Robot) के साथ संवाद करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में रोबोट न केवल उनके सवालों का जवाब दे रहा है, बल्कि मानवीय हाव-भाव भी प्रदर्शित कर रहा है, जिसने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चित्रा त्रिपाठी दुबई में एक कार्यक्रम या लैब के दौरान रोबोट से रूबरू हो रही हैं. वह रोबोट से उसकी क्षमताओं और पहचान के बारे में सवाल पूछती हैं. रोबोट बड़ी ही सहजता से और पलकें झपकाते हुए सटीक प्रतिक्रिया देता है. रोबोट की आवाज और सोचने की क्षमता एआई (AI) के उन्नत स्तर को दर्शाती है.

View this post on Instagram A post shared by Chitra Tripathi (@chitraaum)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्युमनॉइड का बढ़ता प्रभाव

ह्युमनॉइड रोबोट उन रोबोटों को कहा जाता है जिनकी शारीरिक संरचना और व्यवहार इंसानों जैसा होता है. दुबई लंबे समय से एआई और भविष्य की तकनीकों का केंद्र बना हुआ है. चित्रा त्रिपाठी के इस वीडियो ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि भविष्य में रोबोटिक्स और इंसान के बीच का संवाद किस स्तर तक पहुंच सकता है. यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग इसे अद्भुत बता रहे हैं तो कुछ एआई के भविष्य को लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

वीडियो वायरल होने के बाद एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर यूजर्स अपनी राय साझा कर रहे हैं. कई लोगों ने टिप्पणी की कि रोबोट के बात करने का तरीका इतना वास्तविक है कि एक पल के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने कोई मशीन है. पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए तकनीक के इस रूप को भविष्य की बड़ी उपलब्धि बताया है.

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह पहली बार नहीं है जब दुबई से किसी एडवांस्ड रोबोट का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी 'सोफिया' और 'अमीका' जैसे रोबोट पूरी दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं. हाल के वर्षों में मीडिया संस्थानों ने भी एआई एंकर्स का प्रयोग शुरू किया है, लेकिन एक रिपोर्टर का ऑन-फील्ड रोबोट के साथ इस तरह का तालमेल देखना दर्शकों के लिए एक नया और दिलचस्प अनुभव है.