इंसानियत अभी भी जिंदा है! आधी रात को सड़क पर अकेला घूमता दिखा 3 साल का बच्चा, मदद के लिए आगे आए लोग (Watch Video)

Viral Video: चीन (China) की एक दिल को छू लेने वाली घटना की ऑनलाइन खूब तारीफ हो रही है. एक तीन साल का बच्चा आधी रात को ठंडी सड़क पर अकेला घूमता हुआ मिला. बच्चा नंगे पैरों से चलता हुआ और हल्के कपड़े में नजर आया. उसे सुबह करीब 3 बजे कड़ाके की ठंड में कांपते हुए देखा गया. घटना का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फूड डिलीवरी वर्कर (Food Delivery Worker) ने लड़के को सड़क पर भागते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए अपनी बाइक रोक दी. बच्चे की सुरक्षा की चिंता में, शख्स उसे एक गर्म जगह पर ले गया. कुछ देर बाद, एक गुजरता हुआ ड्राइवर भी आया और बच्चे को अपनी कार के अंदर बैठने दिया ताकि वह गर्म हो सके.

अधिकारियों को अलर्ट किया गया और पुलिस ने जल्द ही बच्चे के घर तक मामले का पता लगा लिया. जांच में पता चला कि लड़के की मां ओवरटाइम कर रही थी और अकेले जागने पर बच्चा घबरा गया और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा. यह भी पढ़ें: Bizarre! रील बनाने के लिए यात्री ने फ्लाइट में ग्लास के बजाय हाथ से पिया पानी, एयर होस्टेस ने दिया ऐसा रिएक्शन (Watch Viral Video)

At around 3 a.m., a 3-year-old boy wearing only light clothes ran barefoot onto a cold street. He was shivering badly from the freezing weather. A food delivery worker saw him, stopped his work, and took the child to a warm place. A driver also helped by letting the boy sit in… pic.twitter.com/ko3HL5zAgz — China Perspective (@China_Fact) December 3, 2025

लड़के के माता-पिता ने उन दो अच्छे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में उसकी सुरक्षा पक्की की. लोकल पुलिस ने डिलीवरी वर्कर और ड्राइवर के अच्छे कामों की तारीफ करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और कई सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है!

एक यूजर ने कमेंट किया कि भगवान का शुक्र है कि उसे सही समय पर दो अच्छे लोग मिल गए. उनके अच्छे काम के लिए तारीफ देखकर अच्छा लगा. एक और यूजर ने कमेंट किया है- अगर ऐसा US में होता, तो माता-पिता को जेल भेज दिया जाता, और बच्चे को फॉस्टर होम भेज दिया जाता.