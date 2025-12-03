Bizarre! रील बनाने के लिए यात्री ने फ्लाइट में ग्लास के बजाय हाथ से पिया पानी, एयर होस्टेस ने दिया ऐसा रिएक्शन (Watch Viral Video)

फ्लाइट में हाथ से पानी पीकर शख्स ने बनाई रील (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: इंडिगो की एक फ्लाइट (IndiGo flight) में एक अजीब और घिनौनी घटना हुई, जिसकी ऑनलाइन काफी बुराई हो रही है. ऐसा तब हुआ जब एक पैसेंजर ने जानबूझकर एक फ्लाइट अटेंडेंट (Flight Attendant) के सामने अपने हाथों से पानी पिया, और यह सब सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील (Instagram Reel) के लिए किया. यह वायरल वीडियो (Viral Video), जिसे असल में पैसेंजर ने खुद पोस्ट किया था, उसमें फ्लाइट के दौरान इंडिगो की एक एयर होस्टेस उसे पानी का गिलास देती हुई दिख रही है. नॉर्मल तरीके से पीने के बजाय, वह आदमी पानी अपनी हथेली में डालता है और साफ तौर पर गंदे तरीके से उसे गटक जाता है. उसके इस बर्ताव से फ्लाइट अटेंडेंट अजीब सा रिएक्शन देती है और वह हवा में यह स्टंट होते हुए देखती रहती है.

इस एक्ट को उनके साथियों ने कैप्चर किया, जो स्टंट में शामिल दिखाई दिए, जिसे बाद में कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गय और इसके साथ कैप्शन लिखा है-जहाज में ला दी ऊ देसी ##हरियाणवी. यह भी पढ़ें: Fight Over Seat: सीट पर रूमाल रखकर ‘रिज़र्व’ करने की कोशिश! काकीनाडा में आदमी पर महिला यात्रियों का हमला, देखें वीडियो

फ्लाइट में हाथ से पानी पीकर शख्स ने बनाई रील

View this post on Instagram A post shared by Amardeep Singh (@amardeepsingh1591)

इस अजीब डिस्प्ले की नेटिजन्स ने कड़ी आलोचना की है, जिन्होंने पैसेंजर पर केबिन क्रू की बेइज्जती करने, बेसिक एटिकेट तोड़ने और सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए गलत काम करने का आरोप लगाया है. एक यूजर ने लिखा- बेचारी, मुश्किल काम! कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ेगा.

एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा है- गहराई से जड़ जमाए हुए निचले तबके का व्यवहार. यह जेनेटिकली ट्रांसफर होता है. इंडिगो ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वीडियो ने फ्लाइट के अंदर यात्रियों द्वारा इज्जत, हाइजीन और सेफ्टी की कीमत पर रील बनाने के बढ़ते मामलों पर चर्चा फिर से शुरू कर दी है.