Virat Kohli ODI Stats At Visakhapatnam: विशाखापट्टनम में कुछ ऐसा रहा विराट कोहली का प्रदर्शन, इतने के औसत से बनाते हैं रन; यहां देखें 'रन मशीन' के आंकड़े

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला कल यानी 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Most ODI Wickets At Visakhapatnam: विशाखापत्तनम में इन गेंदबाजों ने मचाया हैं कोहराम, चटकाए सबसे ज्यादा वनडे विकेट; यहां देखें पूरी लिस्ट

मौजूदा वनडे सीरीज में दो शतक लगा चुके विराट कोहली के बल्ले से तीसरे मैच में भी बड़ी पारी आने की पूरी उम्मीद है. विशाखापट्टनम में विराट कोहली के आंकड़े धमाकेदार हैं. इस मैदान पर विराट कोहली खेले गए सात मैचों में तीन शतक ठोक चुके हैं. चलिए वाईजैक में विराट कोहली के आंकड़े देखते हैं.

विशाखापट्टनम में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

विशाखापत्तनम के मैदान पर टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस मैदान पर विराट कोहली ने वनडे मैचों की सात पारियों में कुल 587 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से तीन शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. इस मैदान पर विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 157* रनों का रहा है. डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में विराट कोहली ने 53 चौके और 6 छक्के लगाए हैं.

सीरीज में दो शतक लगा चुके हैं 'किंग कोहली'

दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली ने 135 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी. इसके बाद दूसरे मैच में विराट कोहली ने 102 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. मौजूदा सीरीज में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने दो मैचों में 118.50 के औसत से 237 रन बनाए हैं. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है.

