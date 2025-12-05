Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 ने दादर-सिद्धिविनायक स्टेशनों के लिए जारी की एडवाइजरी, 5-7 दिसंबर तक खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे चालू

मुंबई मेट्रो 3 (Photo Credits: X)

Mumbai Metro 3: भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) जी की पुण्यतिथि को हर साल 6 दिसंबर के दिन महापरिनिर्वाण दिवस (Mahaparinirvan Diwas) के तौर पर मनाया जाता है. इस अवसर पर दादर स्थित चैत्यभूमि पर देशभर से लोग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं. इस साल 5 दिसंबर की रात 12 बजे से 6 दिसंबर की रात 12 बजे सेंट्रल और वेस्टर्न दादर रेलवे स्टेशन (सेंट्रल और वेस्टर्न) में मर्यादित प्रवेश रहेगा. कई पुल, गेट और ब्रिज बंद रहेंगे, केवल सीमिति एलिवेटेड/स्कायवॉक मार्ग खुला रहेगा. वहीं मुंबई मेट्रो 3 (Mumbai Metro 3) ने दादर-सिद्धिविनायक स्टेशनों (Dadar-Sidhivinayak Stations) के लिए एडवाइजरी (Advisory) जारी करते हुए बताया है कि 5-7 दिसंबर तक खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे चालू रहेंगे.

दरअसल, यात्रियों के लिए बिना रुकावट आने-जाने और सुविधाओं को पक्का करने के लिए, दादर और सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशनों पर खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट 5 से 7 दिसंबर के बीच चालू रहेंगे. इस एडवाइजरी का मकसद मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन के दोनों बिजी स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना और पहुंच को बढ़ाना है.

दादर मेट्रो स्टेशन एक्सेस पॉइंट्स

दादर मेट्रो स्टेशन पर आने-जाने वाले लोग इस समय इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:

B3 – सीढ़ियां और एस्केलेटर (ऊपर और नीचे)

A2 – सीढ़ियां, लिफ्ट और ऊपर की ओर एस्केलेटर

A4 – सीढ़ियां और एस्केलेटर (ऊपर और नीचे)

ये पॉइंट रोजाना आने-जाने वालों के लिए, खासकर भीड़-भाड़ वाले घंटों में, आसानी से आने-जाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पर आने-जाने वालों का बैलेंस बना रहे.

सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन एक्सेस पॉइंट्स

सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन पर, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट खुले रहेंगे:

A1 – सीढ़ियां

A3 – ऊपर की ओर एस्केलेटर और सीढ़ियां

A4 – सीढ़ियां, लिफ्ट और ऊपर की ओर एस्केलेटर

A5 – सीढ़ियां और ऊपर की ओर एस्केलेटर

B1 – सीढ़ियां, लिफ्ट और ऊपर की ओर एस्केलेटर

B2 – सीढ़ियां और ऊपर की ओर एस्केलेटर

सीढ़ियों, एस्केलेटर और लिफ्ट के मिक्स के साथ, ये इंतज़ाम दिव्यांग यात्रियों और सामान ले जाने वाले या बच्चों के साथ यात्रा करने वालों के लिए एक्सेसिबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं.

अधिकारियों ने की यात्रियों से सहयोग की अपील

मेट्रो अधिकारियों ने यात्रियों से कहा है कि वे आने-जाने के लिए तय जगहों का इस्तेमाल करें और खास गेट पर भीड़भाड़ से बचें. यह कदम मेट्रो के काम को आसान बनाने और पीक ट्रैवल आवर्स में यात्रियों की सुरक्षा और आराम पक्का करने की चल रही कोशिशों से जुड़ा है.