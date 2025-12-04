उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मैनपुरी (Mainpuri) में अशोक नामक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी गुड़िया 26 नवंबर को एक अन्य व्यक्ति के साथ घर से गायब हो गई. अशोक ने पुलिस से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में अशोक ने बताया कि उसने कुछ समय पहले अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी बबलू के साथ देखा था. इस घटना के बाद पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी. अशोक का कहना है कि इस झगड़े के लगभग डेढ़ महीने बाद गुड़िया कथित तौर पर बबलू के साथ घर छोड़कर चली गई. अशोक ने यह भी आरोप लगाया कि जाते समय उसकी पत्नी घर से कुछ गहने और 18,000 रुपये नकद लेकर गई. शिकायत प्राप्त होने के बाद मैनपुरी पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि संबंधित थानाध्यक्ष को मामले में विधिसंगत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है. यह भी पढ़ें: West Bengal: पश्चिम बंगाल के नादिया में कुत्तों ने घेरकर रात भर ठंड से नवजात की बचाई जान, सुबह दिखा भावुक कर देने वाला नज़ारा
यूपी के मैनपुरी में तीन बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार
