सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल फुटेज में एक महिला सब-इंस्पेक्टर (SI) को ड्यूटी के दौरान एक बुज़ुर्ग महिला के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब तेजी से ऑनलाइन फैल रही है. वीडियो में SI उमा अग्रवाल बुज़ुर्ग महिला पर कठोर शब्दों में फटकार लगाती दिखती हैं. वह महिला को धमकाते हुए कहती नजर आती हैं— “सुनो मेरी बात, इतना जूता लगाएंगे कि अपनी शक्ल भूल जाओगी. तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, समझ गई?” घटना ने पुलिस आचरण और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता पर नई बहस छेड़ दी है. पुलिस की बेरहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और जांच के आदेश दिए. यह भी पढ़ें: VIDEO: देवरिया में दबंगों का अमानवीय चेहरा; युवक से मारपीट के बाद चप्पल पर थूककर चटवाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
यूपी के उन्नाव में पुलिस के SI ने बुज़ुर्ग महिला से बदसलू की
उन्नाव : महिला SI उमा अग्रवाल का शर्मनाक वीडियो.........
मुख्यमंत्री पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पुलिस व्यवस्था अच्छी करने की व्यवस्था कर रहे हैं पर उन्नाव में तैनात उप निरीक्षक मैडम की भाषा शैली ने फिर पुलिस पर उंगली उठा दी है#unnav #unnavpolice #viralnow pic.twitter.com/zxfUSAPCeo
— Journalist ajeetkp (@Jajeetkp) November 29, 2025
