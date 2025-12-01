VIDEO: देवरिया में दबंगों का अमानवीय चेहरा; युवक से मारपीट के बाद चप्पल पर थूककर चटवाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

(Photo Credits Twitter)

उत्तर प्रदेश के देवरिया से दबंगों का अमानवीय चेहरा सामने आया है. यहां दिनदहाड़े दबंगों ने एक युवक को लात-घूसों से पीटा और चप्पल पर थूककर उसे चटवाया. युवक बार-बार छोड़ने की विनती करता रहा, लेकिन दबंगों ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाई. उनके इस बर्बर व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद लोग काफी गुस्से में हैं.

29 नवंबर की घटना

इस मामले में पीड़ित युवक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा 29 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे बाजार में सामान खरीदने गया था. इसी दौरान रास्ते में सकरापार और गोबराई गांव के चार लड़कों ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी कारण के उसे पीटना शुरू कर दिया. लात, घूंसों और बेल्ट से बेटे को कई चोटें आईं. मां ने आगे बताया कि मारपीट के दौरान दबंगों ने चप्पल पर थूककर बेटे को चटवाया और इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यह भी पढ़े: Muzaffarnagar: सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ जमकर मारपीट, वर्दी भी फाड़ी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों का आतंक: VIDEO

देवरिया में दबंगों का अमानवीय चेहरा

गांव के लोगों का आरोप

गांव के लोगों का आरोप है कि ये लड़के अक्सर परेशान करते रहते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं और मारपीट भी करते हैं। डर की वजह से लोग इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं करते.

देवरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल देवरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.बताया जा रहा है कि अभी तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. हालांकि, पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.