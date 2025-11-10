उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इटावा (Etawah) में एक चौंकाने वाली हिंसा सामने आई है, जहां लाठी-डंडों से लैस एक दर्जन बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक युवक को घसीटकर बाहर निकाला और लगभग दो मिनट तक उसकी बेरहमी से पिटाई की. दो स्कॉर्पियो में आए हमलावरों ने युवक को बेरहमी से रॉड और लाठियों से पीटा और फिर भाग गए, जिससे वह बेहोश हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि गिरोह ने पीड़ित के मुंह में जबरन भरी हुई पिस्तौल ठूंड दी और भागते समय हवा में फायरिंग की. पुलिस ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की जांच जारी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: वृंदावन में होटल मालिक की गुंडागर्दी! मुंबई के यात्रियों से की जमकर मारपीट, कर्मचारियों के साथ मिलकर किया लाठियों से हमला, वीडियो आया सामने

उत्तर प्रदेश के इटावा में हैवानियत

Utter shame on humanity in Etawah, Uttar Pradesh! At Badpura police station area, a despicable act of brute force caught on CCTV that will chill anyone to the bone. Who does this? If this isn’t Jungle Raj, then what is? pic.twitter.com/vs9ayIqPfa — The Nalanda Index (@Nalanda_index) November 10, 2025

