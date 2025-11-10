VIDEO: वृंदावन में होटल मालिक की गुंडागर्दी! मुंबई के यात्रियों से की जमकर मारपीट, कर्मचारियों के साथ मिलकर किया लाठियों से हमला, वीडियो आया सामने

Passengers assaulted in Vrindavan(Credit-@WeUttarPradesh)

Mathura News: वृदांवन (Vrindavan) के बांके बिहारी मंदिर में रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंचते और कई बार यहांपर गार्डों के साथ श्रद्धालुओं की मारपीट की घटनाएं भी सामने आती है. अब एक बार यहां के होटल से मारपीट की घटना सामने आई है.मथुरा-वृंदावन घूमने पहुंचे मुंबई के एक परिवार के साथ होटल (Hotel) में बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि होटल के किराए को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसा में बदल गया.

होटल मैनेजर ने न केवल परिवार के युवक को डंडे से मारा, बल्कि उनके दस्तावेज भी फाड़ दिए. इस मारपीट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Vrindavan Video: बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन के नाम से श्रद्धालुओं की हो रही थी लूट, वृंदावन पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

यात्रियों के साथ होटल संचालक ने की मारपीट

किराए को लेकर बढ़ा विवाद

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना केशवधाम क्षेत्र स्थित गोविंद राधेश्याम होटल की है, जहां पर्यटक दीपक बघेला और उनका परिवार ठहरा हुआ था. उन्होंने दो कमरे 7,800 रूपए में बुक किए थे. कुछ देर बाद होटल मैनेजर (Hotel Manager) ने किराया 9,500 रूपए बताकर अतिरिक्त 1,700 रूपए की मांग की. जब दीपक ने विरोध किया और कहा कि वे तय रकम से ज्यादा नहीं देंगे, तो मैनेजर और स्टाफ भड़क उठे.दीपक के अनुसार, विवाद के दौरान होटल मैनेजर ने पहले गालियां दीं और फिर उन पर हमला कर दिया. स्टाफ के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए और परिवार को धक्का-मुक्की करने लगे.स्थिति बिगड़ने पर मैनेजर ने दीपक के सिर पर डंडे से वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और वे गिर पड़े.पीड़ित परिवार ने बताया कि मैनेजर और स्टाफ ने उनके आधार कार्ड व अन्य कागजात फाड़ दिए, ताकि वे किसी तरह का सबूत न दिखा सकें.परिवार के लगातार निवेदन के बाद होटल वालों ने उन्हें जाने दिया.

पहली शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई

घटना के बाद घायल दीपक बघेला ने पहले केशवधाम पुलिस (Police) चौकी में शिकायत की, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई.इसके बाद वे वृंदावन कोतवाली पहुंचे, जहां थानाध्यक्ष संजय पांडे ने तत्काल केस दर्ज कराया और उन्हें इलाज के लिए भेजा.पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल मैनेजर और एक स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. अधिकारियों ने कहा कि पर्यटकों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पर्यटकों की सुरक्षा पर उठे सवाल

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं. ऐसे में होटल कर्मियों की इस हरकत ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को दोहराने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.