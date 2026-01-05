Mansoor Ali Khan Pataudi Birth Anniversary: पिता मंसूर अली खान पटौदी के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं सोहा, ईडन गार्डन्स पहुंचकर ताजा कीं ‘टाइगर’ की यादें (Watch Video)

सोहा अली खान (Photo Credits: Instagram/@sakpataudi)

Mansoor Ali Khan Pataudi Birthday 2026: भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों में शुमार मंसूर अली खान पटौदी (Mansoor Ali Khan Pataudi), जिन्हें दुनिया 'टाईगर' पटौदी (Tiger Pataudi) के नाम से जानती है, आज उनका जन्मदिन है. मंसूर अली खान पटौदी की जयंती के इस खास मौके पर उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने उन्हें एक बेहद अनोखे और भावुक अंदाज में याद किया. सोहा अपने पिता की यादों को ताजा करने के लिए कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) पहुंचीं, जो उनके पिता के करियर के कई यादगार लम्हों का गवाह रहा है. यह भी पढ़ें: Mansoor Ali Khan Pataudi Birth Anniversary: आज मंसूर अली खान की 84वीं जयंती, यहां जानें टीम इंडिया के 'टाइगर' के बारे में रोचक बातें

ईडन गार्डन्स के मैदान से साझा किया भावुक संदेश

सोहा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह खाली स्टेडियम में खड़ी होकर अपने पिता को याद करती नजर आ रही हैं. वीडियो में 1974 के उस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की झलकियां भी हैं जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था। सोहा ने लिखा, ‘अब्बा, आपके जन्मदिन पर मैं वहां खड़ा होना चाहती थी जहां खेल आपको याद करता है. ईडन गार्डन्स भले ही आज खाली हो, लेकिन आपके लिए यह कभी शांत नहीं होता.’

सोहा अली खान अपने पिता मंसूर अली खान के बर्थडे पर हुईं इमोशनल

जब टूटे जबड़े के साथ भी मैदान पर डटे रहे 'टाईगर'

सोहा ने अपनी पोस्ट में दिसंबर 1974 के उस प्रसिद्ध टेस्ट मैच का जिक्र किया, जो पटौदी की बहादुरी की मिसाल बन गया. उन्होंने बताया कि कैसे एंडी रॉबर्ट्स की एक तेज गेंद उनके पिता के चेहरे पर लगी थी, जिससे उनके गाल की हड्डी (Cheekbone) टूट गई थी.

चोटिल होने और खून बहने के बावजूद, 'टाईगर' पटौदी ने हार नहीं मानी. वे वापस मैदान पर लौटे और अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए भारत को वेस्टइंडीज पर 85 रनों की अविश्वसनीय जीत दिलाई. सोहा ने इसे "टाइगर-हार्टेड कप्तानी" का कालजयी उदाहरण बताया.

विरासत और परिवार

मंसूर अली खान पटौदी का विवाह 27 दिसंबर 1968 को दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुआ था. उनके तीन बच्चे हैं—सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान. जहां सैफ और सोहा ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया को चुना, वहीं सबा अली खान एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर हैं.

सोहा ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, ‘यह स्टैंड्स एक क्रिकेटर के रूप में आपको याद रखते हैं और मैं अपने 'अब्बा' को याद करती हूं. जन्मदिन मुबारक हो, अब्बा.’