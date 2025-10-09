Saif Ali Khan Knife Attack: सैफ अली खान ने अपने घर पर हुए हमले को किया याद, बताया बेटे जेह और नैनी भी बने थे हमलावर के शिकार

सैफ अली खान (Photo : X)

मुंबई, 9 अक्टूबर : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर इस साल जनवरी की शुरुआत में उनके घर में घूसकर एक हमलावर ने अटैक किया था. यह हमला उनके बांद्रा वाले घर पर आधी रात को हुआ. इस घटना को याद करते हुए पहली बार सैफ अली खान ने बताया कि इस हमले में उनके बेटे जेह और नैनी भी हमलावर के शिकार हुए थे. सैफ अली खान ने हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ में बातचीत के दौरान इस घटना को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे यह घटना आधी रात को घटी, जब उनकी पत्नी करीना कपूर खान और उनके दोनों बच्चों सहित उनका परिवार घर पर था.

उस रात को याद करते हुए सैफ अली खान ने कहा, "हम अभी सोने गए थे, करीना बाहर गई हुई थीं, मैंने बच्चों के साथ फिल्म देखी, बाद में बच्चे सो गए. लगभग रात के 2 बज रहे थे. करीना वापस आईं, हमने थोड़ी बातचीत की और फिर हम सो गए. अचानक नौकरानी अंदर आई और उसने बताया कि जेह के कमरे में कोई है और पैसे मांग रहा है. मैं अंधेरे में जेह के कमरे में घुसा और देखा कि एक आदमी चाकू लिए बिस्तर पर खड़ा है." यह भी पढ़ें : Bigg Boss Kannada 12: बिग बॉस कन्नड़-12 होगा बंद, स्टूडियो हटाने का कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने दिया आदेश; जानें क्या है पूरा मामला

सैफ अली खान ने आगे बताया कि हमलावर जेह को पहले ही घायल कर चुका था. सैफ ने कहा, "जेह और आया पर उसने चाकू से वार किया था, जिसमें जेह के हाथ पर हल्का सा घाव दिख रहा था और आया को भी चाकू से घायल कर दिया था." उन्होंने आगे कहा, "मैं अंदर गया और मैंने एक आदमी को देखा. मुझे लगा कि वह मुझसे छोटा है, यानी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कूद पड़ा. हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई. उसके पास दो चाकू थे और उसने मुझ पर वार करना शुरू कर दिया. मैंने अपनी ट्रेनिंग याद करने की कोशिश की और उसे कई बार रोका. अचानक मेरी पीठ पर जोर का झटका लगा और वह बहुत दर्दनाक था."

फिर उन्होंने बताया हमलावर उन्हें घायल करने के बाद वहां से भाग गया. इसके बाद उन्हें तुरंत ऑटो के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. इस पूरी घटना को सुनने के बाद काजोल, ट्विंकल और अक्षय कुमार ने सैफ अली खान की सराहना की और उनकी बहादुरी को सराहा