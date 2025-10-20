UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur News) से एक दिल को छू लेने वाला  वीडियो तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों ने एक बुज़ुर्ग महिला की दिवाली (Diwali 2025) को रोशन कर दिया. वायरल क्लिप में, थाना प्रभारी विजय गुप्ता और एक अन्य पुलिसकर्मी महिला के सारे मिट्टी के दीये खरीदते नजर आ रहे हैं. इस दौरान महिला भावुक होकर बताती है कि पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया था, लेकिन ये अधिकारी आए और सारे दीये खरीद लाए. पुलिस अधिकारी ने आखिरकार उन्हें 1,000 रुपये दिए, जिस पर महिला ने उन्हें दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा, "भगवान आपको लंबी उम्र दे."

सोशल मीडिया (Social media) पर लोग इस नेक काम की तारीफ कर रहे हैं. यूज़र्स कह रहे हैं कि ऐसे छोटे-छोटे काम त्योहार की सच्ची भावना - प्यार, दया और मानवता - को दर्शाते हैं.

ये भी पढें: Diwali 2025: दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत इन नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं

बुजुर्ग महिला की दीवाली को यूपी पुलिस ने बनाया खास

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)