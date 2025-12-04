पलक झपकते ही हिरण को निगल गया विशालकाय अजगर, फिर हुई ऐसी हालत… देखें Viral Video

हिरण को निगल गया अजगर (Photo Credits: X)

Viral Video: एक तरफ जहां दुनिया में पाई जाने वाली सांपों (Snakes) की विभिन्न प्रजातियों में कई सांप बेहद जहरीले होते हैं, जिनके जहर की एक बूंद किसी की भी जान ले सकती है तो वहीं अजगर में जहर नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शिकार को निगलकर उसकी जान लेने में माहिर होते हैं. अजगर बड़े जानवरों को भी निगल जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने शिकार को हजम करने में परेशानी होती है. इस बीच केरल (Kerala) के वायनाड जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मेप्पाडी के पास कल्लाडी-अरनमाला रोड पर एक अजगर (Python) दिखाई दे रहा है, जिसने एक हिरण (Deer) को निगल लिया है और भारी शरीर के साथ सड़क पार करने की कोशिश करता दिख रहा है.

यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अजगर ने सड़क के किनारे घने जंगल में हिरण का शिकार किया और आराम से उसे पूरा निगल गया. शिकार इतना बड़ा था कि सांप का शरीर असामान्य रूप से फूल गया. पलक झपकते ही हिरण को निगलने के बाद अजगर रेंगते हुए सड़क पर आ गया और उसकी चाल काफी सुस्त हो गई थी. वो धीरे-धीरे रेंग रहा था, जिसे देखते ही वाहन से जा रहे लोग वहां रुक गए और अजगर को देखने लगे. यह भी पढ़ें: Viral Video: बाथरूम की छत फाड़कर जमीन पर गिरा विशालकाय अजगर, नजारा देख उड़े घरवालों के होश

हिरण को निगलने के बाद सुस्त हुआ विशालकाय अजगर

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो उन्होंने आज तक ऐसा नजारा सिर्फ वीडियो में देखा था और असल जिंदगी में इतने बड़े अजगर और उसके अंदर पूरे हिरण को देखना उनके लिए बेहद आश्चर्यजनक था. कुछ लोग डर के मारे दूर हट गए और कई लोग इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने लगे. बताया जा रहा है कि इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अजगर वापस जंगल की तरफ बढ़ चुका था. अधिकारियों का मानना है कि शिकार को निगलने के बाद अजगर आमतौर पर शांत जगह ढूंढकर आराम फरमाते हैं, ताकि उनकी पाचन प्रक्रिया सुचारू रहे.